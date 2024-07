Revocan orden de juez Rodrigo de la Peza sobre nombramientos en el TEPJF

Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado de la República, informó que ya se revocó la suspensión provisional que dictó el juez noveno de distrito en materia administrativa, Rodrigo de la Peza López Figueroa, en la que se ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la designación de dos magistrados en la Sala Superior de esta instancia.

En entrevista, la legisladora reconoció resistencias a la Reforma al Poder Judicial, las cuales, aseguró “intentan impedir que se lleve a cabo a “toda costa”; asimismo, dijo que "no me corresponderá juzgar, a mí me corresponde como representante de un poder, analizar jurídicamente el asunto y actuar en consecuencia”.

Acotó que la oposición no podrá “detener este proyecto, porque la sociedad está informada, organizada, y no permitirá que, a través de estos espacios, donde se abusa del control constitucional que tienen los jueces de distrito, se impongan intereses de unos cuantos, cuando lo que demandan los ciudadanos es justicia plena”.

Hizo énfasis en que la Cámara Alta actuó conforme a Derecho al impugnar el recurso que presentó Rodrigo de la Peza, pues se arrogó facultades metaconstitucionales al ordenar a una autoridad superior jerárquica que realice determinados actos que no están dentro de sus facultades.

Acusó que el juez le concedió personalidad jurídica a una organización civil que no justifica en los objetivos, para los que fue formada, interés sobre el asunto; además de concederle “más de lo que solicitó”, en un contexto político en el que se debate la reforma al Poder Judicial y en el que, incluso la Constitución, establece que el amparo no procede en materia electoral.

“Actuamos en consecuencia jurídicamente; nos estamos defendiendo y lo hemos hecho bien, puesto que hoy hemos logrado que la suspensión provisional se anule”, aseveró Lilia Rivera.

Igualmente, advirtió que desde que llegó la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial tiene una irresponsable confrontación con los otros dos poderes.

“Hemos tenido al Poder Judicial (…), desde el momento en que llegó la actual presidenta, obstruyendo, invalidando y anulando las decisiones del Congreso General, no solamente del Senado de la República. Por lo tanto, esta es una confrontación que ellos han creado”, acusó.

Incluso, agregó que "el Congreso legisló específicamente en materia de amparo, para que no se permita que un juez de distrito suspenda efectos de leyes generales".

La presidenta de la Mesa Directiva consideró que los integrantes del Poder Judicial tienen que reflexionar, pues las condiciones políticas cambiaron y construir el diálogo es lo más prudente, ante una reforma que es inminente.

