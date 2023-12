Renuncia de Reyes Rodríguez. Esto es lo que se sabe sobre el tema hasta el momento.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, ratificó que será hasta el lunes 11 de diciembre, cuando revele su determinación sobre la petición de tres magistrados electorales de su renuncia.

Luego de que se declaró un receso en la sesión pública de la Sala Superior, tanto Rodríguez Mondragón como la magistrada Janine Otálora Malassis, salieron ante los medios de comunicación para precisar que esta situación no es motivada por presiones del gobierno federal.

Rechazó que esté considerando recursos legales para defender su cargo y reiteró que será en sesión pública, el lunes próximo, cuando anuncie su decisión.

Subrayó que las sesiones privadas también deben ser convocadas por la presidencia de la Sala Superior y dijo que los otros tres magistrados pretendían que en el receso de 15 minutos se realizara una sesión privada, cuando no fue el acuerdo que públicamente hicieron.

“Como expresé mi voluntad es de diálogo, de institucionalidad, de dar certeza y es una decisión la que tengo que tomar que requiere reflexión, que requiere conciencia, que no se puede tomar en un estado tan apresurado como que ayer me dieron a conocer sus posiciones y se me exigía presentar la renuncia de inmediato, ayer o inclusive hoy antes de la sesión pública convocada para las 10 de la mañana”, comentó.

Sin adelantar su posicionamiento sobre la solicitud de su renuncia, Rodríguez Mondragón refirió los argumentos que le presentaron para pedirla: “En síntesis, han perdido la confianza en la conducción que llevo en la presidencia del Tribunal Electoral, por algunas diferencias de tipo digamos de decisiones administrativas, otras respecto a la falta de acercamiento y diálogo para que se tomen esas mismas decisiones de carácter administrativo y, fundamentalmente, es un argumento de pérdida de confianza”.

Frente al mayoriteo que quieren hacerle con los votos de tres magistrados, el magistrado presidente recordó que él fue electo por unanimidad, por lo que confió en que todavía puedan resolver con consenso y diálogo.

Ante la pregunta sobre la inestabilidad que ha sufrido el TEPJF en los últimos años con el cambio en la presidencia, Otálora Malassis aseguró: “Poder decirles que a mi derecha (donde tenía a Reyes Rodríguez Mondragón) está un presidente que va a concluir”.

“Mi total y absoluto respaldo al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón por cómo ha conducido el Tribunal en estos últimos dos años, que lo ha puesto a muy buen nivel en cuanto a confianza de las instituciones, pero también por el Tribunal Electoral, por la democracia, por México, porque considero que no son momentos para llevar a cabo cambios en las presidencias del Máximo Tribunal de Justicia Electoral encargado de velar por la constitucionalidad en los procesos y la calificación, particularmente de la elección presidencial. Nos debemos con una responsabilidad ante la sociedad, ante la ciudadanía, y esto me lleva a dar un pleno respeto a la Presidencia del magistrado Rodríguez Mondragón”, manifestó la magistrada decana.

Luego de que acusaron que Rodríguez Mondragón y Otálora Malassis no quisieron participar en la sesión privada y prácticamente huyo de la misma, el bloque de magistrados que piden el cambio en la presidencia salió a la transmisión de las sesiones del pleno para denunciar la falta de voluntad para el diálogo del actual presidente, a quien acusaron de salir huyendo.

“La decisión en torno a si continúa o no en la presidencia el magistrado Reyes Rodríguez no puede ser pospuesta como lo propone, debe ser hoy, para no generar incertidumbre, al contrario, debemos generar certeza”, manifestó Felipe Fuentes Barrera.

Reprochó la propuesta de Rodríguez Mondragón para que el conflicto interno lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La solicitud para que otra institución interviniera demuestra y hace palpable además de las razones jurisdiccionales y administrativas la pérdida de confianza en el actuar del presidente”, manifestó.

Al tomar la palabra, la magistrada Mónica Soto demandó a Rodríguez Mondragón: “Señor presidente, dé un paso a un lado, regrese a ser un digno integrante de este pleno y deje la conducción de la presidencia para cualquier otro integrante”.

“Consideramos que el tiempo es hoy, porque el tiempo apremia y no podemos seguir obstaculizando la justicia”, subrayó.

El magistrado Felipe de la Mata aseveró que al ausentarse de la continuación de la sesión pública, Rodríguez Mondragón “videncia que no tiene palabra y no dice la verdad, faltó a su palabra, todos lo vieron”.

Acusó que además de la falta de capacidad para unir al pleno, bajo el liderazgo del actual presidente se permiten otras anomalías como presuntos hostigamientos al secretario general de acuerdos y la intervención de despachos de abogados en la vida del tribunal.

