Reyes Rodríguez pide de plazo hasta el lunes para definir su renuncia a la presidencia del TEPJF.

Ante la exigencia de los magistrados electorales Felipe Fuentes, Mónica Soto y Felipe de la Mata para que renuncie a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado Reyes Rodríguez les solicitó que le den hasta el lunes para anunciar su determinación.

Durante la sesión de la Sala Superior, tras resolver los asuntos programados, Rodríguez explicó que desde el miércoles se reunió en privado con este grupo de magistrados –lo que difirió en varias ocasiones la sesión pública–, quienes le pidieron su renuncia.

“Los magistrados solicitaron que presentara mi renuncia como presidente del Tribunal Electoral, no accedí a dicha petición, toda vez que no encontraba una justificación que a mí me convenciera de llevar a cabo o presentar esa renuncia y solicité tiempo para valorarlo y tomar una decisión que no fuera bajo condiciones en donde se requiere mayor prudencia, reflexión y conciencia”, expuso.

Dijo que pese a que les solicitó el argumento para su renuncia, no se lo presentaron y consideró que este tipo de cambios repentinos abonan a la incertidumbre y afectan la percepción sobre el Tribunal para garantizar la capacidad institucional en los comicios.

Sostuvo que, durante 27 años, el TEPJF ha resuelto las diferencias políticas de manera imparcial y pacífica, ha protegido los derechos políticos y electorales, y ha garantizado la transmisión pacífica del poder público.

Por ello, puntualizó que el Tribunal Electoral es “mucho más que sus magistraturas, es una institución sólida gracias al trabajo de todo el personal profesional del área administrativa y jurisdiccional”.

Remarcó que las personas están de paso, pero México puede estar seguro de que su TEPJF responderá cuando sea necesario.

Tras brindar este mensaje, Reyes Rodríguez solicitó a los demás integrantes de la Sala Superior que le dieran hasta el lunes próximo para comunicar su determinación.

“Solicitó a mis colegas Mónica Soto, Janine Otálora, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera que me permitan tomar mi decisión con la responsabilidad que se requiere y para ello les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes 11 de diciembre”, pidió.

Ante esta propuesta, Otálora Malassis sugirió suspender la sesión pública de la Sala Superior hasta el lunes próximo; sin embargo, los otros tres magistrados que buscan el cambio en la presidencia pidieron un receso de 15 minutos para sostener un diálogo privado.

JVR