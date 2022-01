Rezagados acuden a vacunarse contra el COVID-19 por miedo a Ómicron

Ante la propagación de la variante Ómicron en el país, que ha elevado los contagios diarios a casi 50 mil, los mexicanos han optado por acudir a los centros para adultos mayores de 18 años, que el Gobierno instaló para las personas que no habían podido aplicarse la primera o segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 a tiempo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), en nuestro país aún hay 10.7 millones de adultos que no se han inmunizado, a pesar de que la Campaña Nacional de Vacunación lleva más de un año abierta.

La Razón acudió al Auditorio Enrique Bátiz en Cuautitlán, Estado de México, en donde se abrió una ronda especial para rezagados. La fila era muy larga y cientos de personas comenzaron a llegar desde las 9: 00 horas para alcanzar a recibir la inyección, ya que aseguran, la situación en cuanto a contagios, se está complicando.

Rezagada relata por qué decidió ir a vacunarse contra el COVID-19

Sandra Garnelo, una mujer de 49 años que no creía en las vacunas, incluso cuando pasó por la enfermedad en mayo de 2021, decidió acudir a inmunizarse, debido a que uno de sus vecinos falleció a causa del virus. A ella le aplicaron la primera dosis de AstraZeneca.

“La verdad me dan miedo las vacunas, porque pues las hicieron muy rápido y uno nunca sabe en realidad qué efectos secundarios puedan tener a la larga, pero mi hijo me convenció de venir porque ya todos en mi familia están vacunados y sólo faltaba yo, además uno de mis vecinos se murió hace un mes y me dio miedo”, aseguró.

Sandra también dijo que ya pasó una vez por la enfermedad, pero que su doctor general le explicó que con la nueva variante no estaba comprobada la inmunidad y podría agravarse.

“Cuando me contagié no la pasé tan mal, me dio fiebre dos días y mucha tos, pero me hice estudios de seguimiento y salí muy bien, entonces pensé que ya nunca podría contagiarme. Ahora que fui a consulta con mi médico general, él me explicó que con esta nueva cepa resulta que ya no tenemos inmunidad, entonces así como se está viendo la cosa en el país, para que jugársela”, afirmó.

Sin sana distancia, así esperan los rezagados la vacuna contra el COVID-19

En la fila se podían observar personas de todas la edades, desde jóvenes, hasta personas de la tercera edad que acudieron por su dosis de refuerzo.

Algunos asistentes sí respetaban la sana distancia Foto: Yazmín Veloz

A pesar del repunte de contagios de las últimas semanas, la sana distancia no se hizo presente entre los que esperaban ser inmunizados, aunque la organización ayudó para que la fila avanzara muy rápido.

"No confío mucho en las vacunas, pero me sentía desprotegida", asegura una joven rezagada

Michelle García, una mujer de 29 años, acudió por su segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, acompañada por su novio.

“Vine hasta ahorita porque estuve fuera de la ciudad un tiempo y cuando me tocó vacunarme ya no alcancé en mi etapa, entonces hasta ahora se cumplió el tiempo para venir por mi segunda dosis”, dijo.

La joven aseguró que a pesar de que nadie de su familia se ha contagiado durante la cuarta ola, sí hubo decesos en su casa por Covid-19 antes de que llegaran las vacunas, por eso ya le urgía completar su esquema.

“No confío tanto en las vacunas, pero pues hemos escuchado en las noticias que han ayudado a que las personas no se pongan graves, entonces preferí ya venir a ponerme la dosis que me faltaba porque me sentía desprotegida”, aseguró.

Michelle agregó que su abuelita falleció en el hospital por Covid antes de que pudiera vacunarse; "también unos tíos estuvieron bien graves, entonces creo que sí es importante hacerlo”, señaló.

Viajes, una de las razones para vacunarse contra el COVID-19

Por su parte, Rubén González, un hombre de 50 años, acudió a su primera dosis, ya que tiene planeado un viaje en agosto y eso lo ayudó a decidirse.

“Yo no quería hacerlo, porque me dan miedo los efectos secundarios, pero en unos meses me voy de viaje a Los Ángeles a visitar a mi familia y pues sé que allá en Estados Unidos sí piden la vacuna para poder entrar”, afirmó.

Al ser cuestionado por el miedo al contagio, aseguró que sí le teme al virus pero que ya pasó por la enfermedad.

“A mí me dio cuando aún no me tocaba la vacuna, fue en febrero, sí me vi mal, me dio neumonía y mis pulmones se tardaron pues varios meses en recuperarse. No te voy a mentir, siento un poco de nervios de los efectos que yo creo me van a dar al rato que ya esté vacunado, pero pues además de mi viaje, lo hago por salud, ya no quiero volver a pasar por otro contagio”, dijo.

