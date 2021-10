Ricardo Anaya acusa que Emilio Lozoya se quedó con 6 mdd de soborno en caso Odebrecht 

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya aseguró que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, se quedó con seis millones de dólares del soborno en el caso Odebrecht a cambio de contratos de obra pública, ya que dos meses después el dinero seguía en una de las cuentas que proporcionó el exfuncionario.

“Lozoya tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya dejó quedárselos. En la página 562 del anexo 4 está el estado de cuenta de la empresa Zecapan; acuérdense que el director de Odebrecht dijo que en esa cuenta fue donde se depositó el dinero del soborno para Lozoya. El cuento de Lozoya y López Obrador es que sí recibió el dinero, pero no se lo quedó, que lo repartió entre los adversarios”, explicó.

En su tercer video publicado en redes donde le da seguimiento a la carpeta de investigación que lo acusa de recibir el soborno, Anaya aseguró que es mentira que Emilio Lozoya entregó el dinero entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014, porque dos meses después -en noviembre- el dinero seguía ahí, “entonces no solo me echan la culpa de algo que es falso, lo peor es que estas ratas todavía tienen el dinero”, dijo.

Hoy presento el tercer video de la serie.



DEMUESTRO que Lozoya tiene el dinero que le dio Odebrecht y que López Obrador lo está dejando quedarse con 6 millones de dólares a cambio de inculpar a sus adversarios políticos.



Eso se llama CORRUPCIÓN.https://t.co/BpsautaTXM — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 30, 2021

Además aseguró que cuatro años después apareció el supuesto dueño de Zecapan, que casualmente es un antiguo socio del exdirector de Pemex en distintas empresas, ya que hay registro de que cuando menos eran socios desde mayo de 2012.

Ese antiguo socio de Lozoya dijo a la Fiscalía General de la República (FGR) que el dinero no lo iba a devolver porque es suyo y no tiene nada que ver con Odebrecht, además de que le fue entregado por un particular por concepto de una supuesta tecnología en desarrollo, refirió.

“Si los brasileños ya confesaron que le depositaron el dinero y de la nada sale un dueño, a decir que es suyo, es una mentira monumental, pero a eso la Fiscalía no le importa porque le conviene a Lozoya y su socio les está dejando quedarse con el dinero. No citaron al dueño, no siguieron las pistas, ni siguieron la línea del dinero, nada, dieron por buena su versión y lo dejaron ir con sus millones”, dijo.

Ricardo Anaya explicó que en la investigación el socio dijo que el dinero se lo dio una señora del estado de Hidalgo que se llama Fabiola Tapia, y aclaró que una manera lógica de investigar es citar a la persona de Hidalgo y preguntarle de dónde sacó tanto dinero, sin embargo, ya no es posible hacerlo, porque murió el 4 de octubre de 2014.

“Toda la historia de Lozoya y López Obrador se basa en la historia de una persona que murió hace siete años, esa es la versión que a ellos les conviene. Que el socio de Lozoya nos explique por qué le daría ese dinero, pero dijo que le vendió una novedosa tecnología para asfaltado que estaba en desarrollo” asentó.

En la misma carpeta se hace referencia de su testamento, el único inmueble que dejó fue una casa en Hidalgo de 160 metros cuadrados, pero el domicilio de la señora de acuerdo a su credencial de elector es en Tlamaco, Hidalgo y es una casa “modesta”.

“Sólo López Obrador cree ese cuento. Y no por ingenuo, por perverso y por corrupto. Lo que pasa es que no importa que la historia sea absurda y que todas las pruebas demuestren lo contrario. Mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz”, aseveró.

Finalmente advirtió que se va a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de las mentiras, corrupción y sed de venganza del Presidente de México, ya que lo quiere “fregar a la mala”.

“Me quieres meter 30 años a la cárcel y a los verdaderos culpables los estás dejando libres, y además los estás dejando quedarse con los 6 millones de dólares que se robaron, a cambio de que digan lo que a ti te conviene, no tienes vergüenza, te convertiste en lo que más odiabas, en un mentiroso y corrupto vulgar, usas la justicia para tus venganzas”, sostuvo.

FGR