La mañanera de AMLO: 30 de septiembre

Este jueves 30 de septiembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Para derechos humanos no hay techo financiero

AMLO aseguró que para apoyar los derechos humanos “no hay techo financiero”.

AMLO refirió que, por ello, se respaldarán con recursos todo lo relacionado con el rescate de los mineros de Pasta de Conchos, así como para las labores de búsqueda de personas.

AMLO afirmó que a pesar de que en la propuesta presupuestal para 2022 se establecen límites de recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda, el compromiso es apoyar los trabajos para buscar a miles de personas.

“En todas las búsquedas que se están haciendo no se hacían antes, es una labor importantísima, en todas las búsquedas ayudan cientos y hasta miles de personas”, comentó AMLO.

AMLO apuntó que el hecho de que no se vean etiquetados no significa que no existan los recursos y como ejemplo mencionó el tema del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), porque dijo que el hecho de que ya no exista no significa que no se apoye a los damnificados.

“Se puede decir que si ya no hay Fonden ya no hay ayuda a damnificados, pues no no existe el Fonden porque era un barril sin fondo, pero lo que estamos destinando a damnificados ahora es muchísimo, ahora voy el fin de semana precisamente a ver a damnificados en Hidalgo, en Veracruz y en Puebla ye estamos hablando de apoyos a 64 mil familias”, declaró AMLO.

Critica gastos superfluos de estados y municipios

AMLO criticó que la Federación les envíe los recursos que les corresponden a estados y municipios y éstos los utilicen para estar “en jauja” y gastar en cosas superfluas.

AMLO apuntó que los fondos que se les transfieren a las administraciones locales deben utilizarse en beneficio de la gente, pero señaló que en muchas ocasiones son destinados para gastos administrativos o hasta para adquirir vehículos de lujo.

“De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, un porcentaje va a los municipios y nosotros no les dejamos de entregar esos fondos, nunca, y lo que hacemos es ayudar con recursos adicionales, pero no se justifica que el gobierno federal esté ahorrando y los gobiernos estatales y municipales estén en jauja, me refiero gastando en cosas superfluas, en lo que no es importante, indispensable o los sueldos, no sólo de presidentes municipales, regidores y viáticos y otros gastos, todos tenemos que hacer un esfuerzo”, aseveró AMLO.

AMLO refirió que uno de los asuntos que tienen que revisar con los nuevos gobernadores es que los recursos asignados a los estados realmente se utilicen en obras en beneficio de los estados.

AMLO mencionó como ejemplo los gobiernos municipales de usos y costumbres de Oaxaca a los que se les asignaron recursos para construir caminos y que cumplieron con las obras y hasta devolvieron los fondos que no utilizaron.

“Lo que transferimos a usos y costumbres en Oaxaca para hacer los caminos, se les envía el dinero y hasta les sobra y lo devuelven, porque hay honestidad, pero no lo podemos hacer, desgraciadamente, con todos los gobiernos municipales, inclusive una de las cosas que tienen que ver con los nuevos gobernadores es que el dinero que se les transfiere, que por derecho les corresponde, el dinero que va a los municipios, tiene que utilizarse para obras, en beneficio de la gente”, expresó AMLO.

Destaca funcionamiento de precio máximo del gas y del Gas Bienestar

AMLO aseguró que el establecimiento del precio máximo del gas LP y el Gas Bienestar están funcionando adecuadamente.

AMLO indicó que se seguirá con esta medida de control y se ampliará la operatividad del Gas Bienestar.

“Ha funcionado lo del precio máximo y está ayudando lo del Gas Bienestar. No hemos aumentado a la situación anterior que tomamos la decisión, que fue 28 de julio. Vamos a seguir con la medida de control de precio máximo y vamos a seguir ampliando también lo del Gas Bienestar, esas son las medidas y consideramos que vamos a poder mantener el control en el caso del gas”, declaró AMLO.

Por otra parte, AMLO destacó el funcionamiento del Banco de Bienestar y resaltó que será la institución bancaria más importante y por la que se dispersarán mayores recursos.

“Son 2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, el banco más grande de sucursales en el país y posiblemente el que va a manejar más dinero, porque se van a dispersar 550 mil millones de pesos, de entrada, porque por ahí podemos dispersar nómina, el pago a maestros, a todos los servidores públicos y por ahí podríamos también recibir remesas, quitando comisiones, en beneficio de la gente”, comentó AMLO.

Asegura que hay hallazgos importantes sobre Ayotzinapa

AMLO aseguró que existen hallazgos de archivos y documentos muy importantes para la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

AMLO afirmó que existe voluntad política para llevar a cabo las investigaciones y aclarar lo que sucedió con los jóvenes, por lo que todas las instituciones están participando.

“Hay voluntad política, todo lo relacionado con el lamentable caso de “Ayotzinapa, hay instrucciones para que no se oculte información, no se proteja a nadie y están ayudando todas las instituciones”, dijo AMLO.

AMLO subrayó que aunque los conservadores quisieran que su gobierno fracasara en el tema, prevalece el compromiso para aclarar el caso Ayotzinapa.

“Los investigadores están teniendo acceso, no tenemos nada que ocultar, el que nada debe, nada teme, lo que buscamos es saber dónde están los jóvenes y es nuestro compromiso con los jóvenes y es nuestro compromiso con los padres.

“Los conservadores, los que no nos ven con buenos ojos quisieran que fracasáramos y que no pudiéramos cumplir el compromiso que tenemos con los jóvenes de Ayotzinapa, pero estamos trabajando todos los días y no hay impunidad para nadie, ya no es el tiempo de antes cuando se protegía a políticos, a militares, ya no, es otro México, es otra realidad”, expresó AMLO.

