AMLO critica que estados y municipios gasten recursos en cosas superfluas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó que los estados y municipios gasten los recursos que la Federación les envía en cosas superfluas y los utilicen para estar “en jauja”.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO apuntó que los fondos que se les transfieren a las administraciones locales deben utilizarse en beneficio de la gente, pero señaló que en muchas ocasiones son destinados para gastos administrativos o hasta para adquirir vehículos de lujo.

“De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, un porcentaje va a los municipios y nosotros no les dejamos de entregar esos fondos, nunca, y lo que hacemos es ayudar con recursos adicionales, pero no se justifica que el Gobierno Federal esté ahorrando y los gobiernos estatales y municipales estén en jauja, me refiero gastando en cosas superfluas, en lo que no es importante”, aseveró.

AMLO refirió que uno de los asuntos que tienen que revisar con los nuevos gobernadores es que los recursos asignados a los estados realmente se utilicen en obras en beneficio de las entidades.

López Obrador tomó como ejemplo a los gobiernos municipales de usos y costumbres de Oaxaca, a los que cuales se les asignaron recursos para la construcción caminos y una vez que cumplieron con las obras, devolvieron los fondos que no utilizaron.

“Lo que transferimos a usos y costumbres en Oaxaca para hacer los caminos, se les envía el dinero y hasta les sobra y lo devuelven, porque hay honestidad, pero no lo podemos hacer, desgraciadamente, con todos los gobiernos municipales, inclusive una de las cosas que tienen que ver con los nuevos gobernadores es que el dinero que se les transfiere, que por derecho les corresponde, el dinero que va a los municipios, tiene que utilizarse para obras, en beneficio de la gente”, expresó.

