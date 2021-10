Pendiente, si Grupo Plural será bancada y tendrá voz y voto

El próximo lunes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado resolverá otorgar el reconocimiento de hecho como bancada al Grupo Plural, pero todavía tiene pendiente definir si tendrá los derechos correspondientes como grupo parlamentario.

El líder del grupo, Germán Martínez, dio a conocer que presentaron a la Jucopo la propuesta para tener voz y voto en la Junta, en los debates parlamentarios y también poner a disposición las presidencias de las comisiones de Puntos Constitucionales, Economía y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Implementación de la Agenda 2030.

“Lo central en nuestra propuesta es que nosotros renunciamos al financiamiento, al dinero de los grupos parlamentarios. Eso no nos interesa, pero no renunciamos a tener un asiento en la Junta de Coordinación y no renunciamos a tener voz, como todos los grupos parlamentarios. Nos interesa la voz, eso es lo que más me interesa como coordinador, que tenga voz el Grupo Plural. La propuesta es completa, el paquete, la enchilada completa”, declaró.

En el mismo sentido se expresó la senadora Nancy de la Sierra, quien enfatizó que lo único que demandan en el Grupo Plural es el reconocimiento y el respeto, porque cada uno de los cinco senadores representan los estados por los que fueron electos.

“Tenemos derecho a participar, tenemos derecho a discutir, a acompañar, pero también a disentir, estamos por supuesto esperando el tiempo que así lo requiera la Jucopo para poder tomar una decisión, esperemos que no pase de la semana que entra, ya que tendremos la visita del Presidente para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez y quisiéramos que esto se resolviera antes con la pluralidad con la que trabajamos”, declaró la senadora por Puebla.

Por su parte, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, confirmó que el Grupo Plural, en el que también participan Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza y Alejandra León, tendrá su espacio en el Senado, pero todavía analizan el esquema.

Dijo que podría ser uno similar al que aprobó en la LXIII Legislatura, cuando Morena no tenía registro como partido, pero se agruparon como senadores del PRD y el PT.

Reconoció que aceptar la conformación del Grupo Parlamentario Plural de cinco senadores podría traer el riesgo de una balcanización a futuro.

Admitió que no es sencillo modificar el régimen de partidos y la esencia de la participación vía las fuerzas políticas, porque el riesgo es que se estaría frente a una futura balcanización de agrupaciones.

“No es una fácil decisión, ni tampoco representa una opinión pragmática, queremos o no fortalecer el régimen de partidos, queremos o no reformar o refrendar la participación política vía instituciones denominadas partidos político o no, sí es una discusión de fondo, no es una discusión sólo por el grupo que está solicitando incorporarse, porque obviamente desnaturaliza todo el andamiaje jurídico que hemos construido durante décadas”, expuso.

El senador por Zacatecas reconoció que bajo el criterio de formar grupos que no estén unidos a través de un partido permitiría hasta la formación de 25 grupos de cinco senadores, lo que a su vez complicaría la búsqueda de acuerdos.

A su vez, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, reiteró que jurídicamente no es viable reconocer al Grupo Parlamentario Plural como bancada en la Cámara alta, aunque le dio la bienvenida.

ANR