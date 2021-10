AMLO: Para derechos humanos no hay techo financiero

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para apoyar los derechos humanos “no hay techo financiero”.

Refirió que, por ello, se respaldará con recursos todo lo relacionado con el rescate de los mineros de Pasta de Conchos, así como para las labores de búsqueda de personas.

Durante la conferencia de prensa matutina, afirmó que a pesar de que en la propuesta presupuestal para 2022 se establecen límites de recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda, el compromiso es apoyar los trabajos para buscar a miles de personas.

En todas las búsquedas que se están haciendo no se hacían antes, es una labor importantísima, en todas las búsquedas ayudan cientos y hasta miles de personas Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El titular del Ejecutivo federal apuntó que el hecho de que no se vean etiquetados no significa que no existan los recursos y como ejemplo mencionó el tema del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), porque dijo que el hecho de que ya no exista no significa que no se apoye a los damnificados.

Se puede decir que si ya no hay Fonden ya no hay ayuda a damnificados, pues no, no existe el Fonden porque era un barril sin fondo, pero lo que estamos destinando a damnificados ahora es muchísimo, ahora voy el fin de semana precisamente a ver a damnificados en Hidalgo, en Veracruz y en Puebla ye estamos hablando de apoyos a 64 mil familias Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

