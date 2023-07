Ricardo Monreal advierte a Xóchitl Gálvez que la arrogancia es 'mala acompañante'.

Ricardo Monreal advirtió a Xóchitl Gálvez que la arrogancia es mala acompañante, luego de que la senadora del PAN dijo que prefiere debatir con Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa en Aguascalientes, aseveró que no está “urgido” por debatir con ella, pero estimó que no es correcto que se descalifique a ninguna de las "corcholatas".

“Decirle (a Xóchitl Gálvez) que la arrogancia siempre es mala acompañante de cualquier político. No debieran los aspirantes acudir a desplantes hasta que se resuelva el proceso. Yo no estoy urgido por debatir con ella, lo he hecho en el Senado, la conozco y no tengo ninguna dificultad. Y si ella escoge su adversario, está bien, pero falta resolverlo nosotros internamente.

“No me parece correcto permitir que se descalifique a ninguna compañera o compañeros nuestros. Nosotros no deberíamos distraernos en ese tipo de comentarios de la oposición. Yo no le concedo mucho tiempo a ella, estoy más preocupado por mantener la unidad al interior de Morena. Y, por eso, no tengo mayor comentario. Lo que sí creo es que debemos estar unidos”, manifestó.

El político zacatecano estimó que la propuesta de debate es una estrategia inteligente y audaz, pero reiteró que él se mantendrá firma en su decisión de honrar el acuerdo que firmaron al interior de Morena para no debatir entre los aspirantes.

“Ahora, si el partido decidiera abrir el debate entre nosotros, yo estaría encantado, porque yo soy un hombre de debate, estoy acostumbrado a debatir. A mí incluso me hubiera gustado que se aprobaran desde un principio, pero firmé que no hubiera debates. Ahora no puedo decir lo contrario”, remarcó.

JVR