Ricardo Monreal anuncia registro ante Morena para el viernes al mediodía

El senador Ricardo Monreal anunció que se registrará el viernes al mediodía para participar en el proceso de Morena para contender por la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación.

Entrevistado durante su visita a Chihuahua, comentó que el mismo día, temprano, sostendrá reuniones con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta y posteriormente acudirá a registrarse.

“El viernes a las 12 del día (me registro). Tengo planeado ese día a las ocho o nueve de la mañana reuniones en la Jucopo y a las 12 del día ir a poder inscribirme como aspirante a esta posición que se está comentando”, declaró.

Ante la confirmación del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de que no se les otorgarán recursos, el político sacando consideró que “ni modo”, por lo que recurrirá a sus propios ahorros, aunque señaló que eso afecta el "piso parejo" planteado en el acuerdo.

“Ni modo. Yo tengo un ahorro que voy a meterle. Un ahorro que en todas estas etapas de legislador tengo, pero la mía va a ser una campaña de tierra, demasiado austera, entonces espero no tener problemas. Pero está bien si no hay recursos. Con nuestros propios, habremos de hacer el esfuerzo para convencer a la gente que participe o que aquella que participe en la encuesta pueda decidir por la mejor propuesta.

“Sí (afecta el piso parejo), pero no tengo dinero, pero tengo muchas ideas. No tengo dinero, pero tengo capacidad y talento. No tengo dinero, pero tengo mucho amor por México, tengo mucho ánimo, tengo mucho entusiasmo, y aunque sea con mi propio vehículo, caminaré el territorio”, indicó.

Respecto a las aspiraciones de Yeidckol Polevnsky, Monreal dijo que él no tiene problema en que sean “siete corcholatas”, pero es un asunto que tiene que resolver el partido.

Además, se refirió a la entrevista que Marcelo Ebrard otorgó a un medio, que supuestamente no estaría autorizado, según la convocatoria aprobada, y dijo que no afecta el acuerdo que firmaron, porque no se definió cuáles medios son.

“Yo no tengo ningún parámetro para poder opinar sobre un medio con esas características; yo les tengo respeto a todos, a los medios y a los comentaristas, comunicadores, entrevistadores. No tengo a ninguno con esas características (…). Entonces yo sí percibo que no se viola el acuerdo si acudes a entrevistas a defender el proyecto de nación que impulsamos. No se viola ningún acuerdo si acudes a defender con argumentos el proyecto de la Cuarta Transformación”, comentó.

DGC