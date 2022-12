Ricardo Monreal asegura que Senado hará correcciones a reforma en materia electoral

El coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricard Monreal, aseguró que se revisará la minuta en materia de reforma electoral y se le harán las correcciones necesarias para eliminar inconstitucionalidades.

En sus redes detalló que al dictamen corregido se le podrán presentar reservas en el pleno, además que se revisará de manera responsable.

“Las comisiones dictaminadoras del Senado que revisan la minuta en materia electoral enviada por la Colegisladora trabajarán responsablemente para enmendar inconstitucionalidades. Al dictamen corregido se le podrán presentar reservas en el Pleno, a fin de eliminar inconsistencias”, detalló.

Monreal Ávila dijo que los medios de comunicación también están haciendo su parte, ya que están expresando estos errores que de ser aprobadas serían en detrimento de la calidad de la democracia en México, además señaló que “alguien” metió en la minuta el tema del traspaso de votos, aunque aclaró que no sabe quien fue.

“Por supuesto que alguien lo introdujo y lo más delicado que a mí me preocupa es que areciera ser que lo que se omitió o lo que se dispensó de trámite en las minutas y gaceta es distinto a lo que se votó”, explicó.

El senador de Morena dijo que es muy delicado ya que vulnera el procedimiento legislativo, pero aclaró que no haberlo hecho en el Senado de manera rápida, esta poniendo en relieve estas inconsistencias que tienen la obligación de corregir. “Vamos a regresarle la minuta a la Cámara de Diputados con correcciones y ya serán ellos los que decidan si se allanan o insisten en su dictamen”, aseveró.

Indicó que cualquier reforma electoral debería tener legitimidad social, porque todas las últimas han tenido el consenso de las fuerzas políticas, aunque dijo que es legal aprobarlas con mayorías, pero prefiere que sea con correcciones. “Ojalá no se judicialice, pero debemos hacer nuestra parte para que se aprueben leyes lo más aseadas”, agregó.

Añadió que le ha comentado al secretario de Gobernación que no son solo dos o tres errores, sino varios en materia constitucional.

Por otra parte, señaló que no hay piso parejo en Morena para el tema de la candidatura presidencial y aclaró que no es requerido, a pesar de que todos lo conoce por las reformas del Ejecutivo, pues no es valorado, por ello adelantó que seguirá luchando para gobernar este país. “Sigo firme en mis aspiraciones. Agradezco a San Luis Potosí que mi trato fue diferente que en Hidalgo, aquí sí se me respetó”, concluyó.

A partir del lunes, las comisiones dictaminadoras del @senadomexicano podrán reunirse para deliberar los seis ordenamientos jurídicos en materia electoral. Una vez concluido este proceso, se enviarán al Pleno para su análisis. Es una reforma profunda. pic.twitter.com/ZJXjpiQQ1l — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 10, 2022

