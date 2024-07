Ricardo Monreal asegura que EU le cobró factura a México con aprehensión de 'El Mayo'

El senador de Morena Ricardo Monreal aseguró que si los Estados Unidos capturaron a Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López de manera unilateral es porque le cobraron factura a México.

"No había antes ninguna regulación. Entonces, es un cobro de factura porque el Gobierno mexicano ha actuado con absoluta defensa a la soberanía de la defensa nacional. Es una diferencia notable porque no se permitió que actuaran como lo venían haciendo, sin pudor y sin escrúpulos, como si fueran dueños del país", expuso.

El Gobierno federal, explicó Ricardo Monreal, actuó siempre en defensa de su soberanía y no permitió la actuación en territorio nacional de la DEA y de otras agencias norteamericanas.

Desde la perspectiva del jefe de los senadores morenistas, la captura de los capos representa un golpe mediático que beneficia al Presidente Biden y a la candidata oficialista, Kamala Harris.

"Sin duda; entonces percibo que lo que hizo el Gobierno mexicano fue lo correcto: a decir la verdad de que no estaba enterado y de que sólo les notificaron una vez que ya estaban detenidos. Es decir; no hubo colaboración y no hubo coordinación entre la DEA, el FBI, la Fiscalía y el Gobierno de México", apuntó.

El Gobierno del Presidente López Obrador, explicó en entrevista el legislador, actuó siempre en defensa de su soberanía y no permitió la actuación en territorio nacional de la DEA y de otras agencias norteamericanas, que dijo, estaban acostumbradas a "hacer y deshacer en México sin ninguna oposición, escrúpulo, sin ningún pudor".

El titular del Ejecutivo federal, defendió, fijó los límites y el Poder Legislativo elaboró una ley sobre Seguridad Nacional que limitaba y contenía la actuación de estas agencias extranjeras.

"El Presidente no permitió nunca que violaran la soberanía. La gota que derramó el vaso fue la detención de Cienfuegos, desde entonces se deterioró la relación de la DEA y otras agencias norteamericanas para con México", opinó.

En torno a la captura de "El Mayo" Zambada y del hijo de El Chapo Guzmán, consideró Monreal, hay tres hipótesis: arreglo, entrega o traición.

"El arreglo pactado es muy probable, junto con la traición, entre ellos. Ellos no viajan en vehículos o aeronaves que no sean de su completo control, y creo que es un acuerdo con propósitos electoreros, porque se alza con un aparente triunfo, un golpe fuerte, que beneficia a los demócratas, en este caso, a Biden y a Kamala. Por eso yo sostengo que huele a un arreglo pactado, o a una traición, que a un esfuerzo de inteligencia de ellos", refirió Monreal.

El senador dijo que es necesario que se indague la identidad del piloto que llevó la avioneta hacia el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, donde fueron capturados los capos de la droga.

-"¿Queda mal parado el Gobierno de México?", se le cuestionó.

"El Gobierno de México actuó en razón de sus principios. Normalmente este tipo de líderes no acuden a los Estados Unidos, normalmente circulan en lugares muy protegidos y muy controlados. El ir a Estados Unidos es no salir de allí. Es hasta infantil pensar que ellos estarían dispuestos a arriesgarse a ir a Estados Unidos", sostuvo.

"El Gobierno ni queda mal ni pierde, al contrario, se termina el discurso agresivo y electorero de los republicanos y hasta de los demócratas contra México al acusar a México de proteger a los cárteles o proteger el traslado de drogas a Estados Unidos", agregó.

