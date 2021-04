Prórroga a SCJN sobre uso de marihuana

Ricardo Monreal no descarta pedir prórroga para avalar ley que regule marihuana El líder de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, no descartó que se pueda solicitar una nueva prórroga al Poder Judicial para aprobar la nueva ley de regulación de la marihuana; reconoció que no hay consenso al interior de las comisiones