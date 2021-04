Ley cannabis suma 11 observaciones más

A pesar de que hubo once puntos en los que no están de acuerdo, senadores de Morena y la oposición aprobaron ayer en la minuta para regular la mariguana, por lo que se perfila su aprobación en el pleno el próximo jueves 8 de abril.

Entre las observaciones están la inconstitucionalidad de la legislación, contradicciones con otras leyes y simulación de acciones afirmativas a favor de minorías, las cuales se suman a 13 inconformidades de expertos, organizaciones y legisladores de la comisión de Justicia de la cámara alta que documentó La Razón el 6 de abril, con lo que suman 24 en total.

Expertos y senadores cuestionaron los montos excesivos de las multas, la necesidad de contar con un registro para tener plantas para autoconsumo y el que no se haya descriminalizado a las personas por el consumo, portación o cultivo.

Con ocho votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, la Comisión de Estudios Legislativos dio luz verde a los cambios aprobados por la Cámara de Diputados; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó prórroga de cuatro meses al Congreso de la Unión para avalar la ley que regulariza el uso de la mariguana, plazo que se cumple el 30 de abril.

“Estas modificaciones son en gran parte técnica legislativa, pero también son de fondo, las cuales por diversas razones no mejoran el proyecto de regulación del cannabis, sino que por el contrario deshacen varios avances logrados por esta Cámara”, dijo la morenista Ana Lilia Rivera.

Por su parte, el líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, reconoció que el Senado no la tiene fácil y está ante un gran problema: allanarse a la minuta enviada por los diputados que tiene algunas inconsistencias, para que inicie su vigencia y cumplir con el mandato judicial o solicitar un nuevo plazo de prórroga a la Suprema Corte.

“Si no se concede el plazo, un tercer plazo, estaríamos incurriendo en falta y la Corte puede hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad y entonces, sin regulación sería el caos”, reconoció el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Aceptó que hay preocupaciones no sólo de los senadores de oposición sino también de Morena por las modificaciones que realizaron los diputados al dictamen aprobado por el Senado, por lo que se está revisando la minuta avalada.

Gráfico

“No debemos crear leyes imperfectas, debemos legislar con la mayor cohesión y con el ánimo de resolver problemas sociales que están aconteciendo. Ni fines económicos, ni fines de lucro, ni fines de recaudación pueden situarse por encima del interés social”, declaró a medios.

Sin embargo, los diferentes grupos parlamentarios presentaron sus inconformidades con los cambios realizados por la colegisladora, aunque reconocieron que deben aprobar las medidas para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, destacó que el dictamen de los diputados señala en sus propias consideraciones para aprobar la ley que “infringe los derechos humanos, viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso se corre el riesgo de incumplir con la declaratoria de inconstitucionalidad que dio origen al mandato de la Corte”.

La legisladora del tricolor insistió en que los diputados aprobaron un dictamen en que sus consideraciones “hablan de inconstitucionalidades, antinomias, de discriminación en perjuicio de los consumidores, de contradicciones en la competencia de Conadic que además de tener a su cargo las adicciones tendrá la responsabilidad de regular el nuevo mercado”.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, reconoció que “desgraciadamente en el dictamen que revisamos, no está cubriendo los alcances que ordenó la SCJN, es una sentencia de amparo que obliga a las autoridades a cumplirla en sus términos y a mí me preocupa muchísimo que en el dictamen diga y además quedará constancia de que incluso hay una confesión expresa de que no se cumple la sentencia, creo que deberíamos reconsiderarlo”.

Por su parte, la priista Nancy de la Sierra advirtió que los vacíos legales originados por la Cámara de Diputados obligarán a realizar nuevas Reformas legales.

“Uno de los cambios que más preocupan es la eliminación del Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis el cual será sustituido por la Conadic, un órgano que no está diseñado para regular el mercado sino para dirigir la política en materia de prevención y tratamiento de las adicciones”, destacó la legisladora poblana.

El panista Damián Zepeda advirtió que la regulación del Cannabis propuesta era contraria al mando de la Corte.

“Esta ley tiene muchísimos errores, de entrada invade la esfera de competencia de los estados, la convierte en una ley nacional, aunque diga Federal, y piensan que pueden sustituir la liberta de cada estado de determinar con sus propias reglas en su territorio”, alertó Zepeda Vidales.

Agregó que la ley no prohíbe el consumo en lugares públicos donde se encuentren niños y tampoco establece que no se fume a una distancia prudente de escuelas, lo que viola el derecho de los niños a un ambiente sano.