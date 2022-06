Para Ricardo Monreal, sí “hay tiro” para la oposición en 2024; prevé que se sume MC

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró este martes que sí “hay tiro para la oposición” en las elecciones presidenciales de 2024.

Luego de los resultados electorales de los comicios del domingo, manifestó que pese a los triunfos de su partido “hay tiro para la oposición, yo no creo que esté liquidada, yo diría que incluso es un error confiarse en que ya está liquidada”.

En conferencia de prensa, consideró que la alianza opositora debe replantear la estrategia, e incluso señaló que sí se sumará Movimiento Ciudadano a Va por México.

“En la expresión esta coloquial si hay tiro, yo diría que no minimizo a la oposición, va a haber competencia, tampoco creo que el resultado del 24 vaya a ser muy amplio, contundente o con una decisión inevitable para el país, no, yo creo que de momento a momento se puede estar iniciando un proceso de recuperación de la oposición, ellos lo saben.

“Por eso no la minimizo y no la doy por muerta, yo creo que la oposicón aprendió de esta elección y no me mostraría tampoco tan jubiloso por los resultados, más bien sería cauteloso por la oposición, mantuvo dos estados, pero no habría que ser demasiado alegre con las cifras, creo que es motivo de reflexión lo que sucede y confío en que Morena actúe con moderación, también sin excesos, porque a pesar de la confianza depositada en las urnas a favor del Presidente y de los candidatos, no hay que confiarse porque la siguiente etapa es hacer un buen gobierno en todos los gobiernos de Morena”, declaró.

Monreal sostuvo que Movimiento Ciudadano se sumará a una gran alianza opositora porque “he conversado con todos y porque los resultados electorales del domingo no dejaron bien parada a la oposición”.

Enfatizó que “por sobrevivencia, por supervivencia, se van a agrupar, es la única manera que puedan ser competitivos con Morena, si caminan dispersos, aislados, no hay forma que le ganen a Morena, es una necesidad política la que los va a unir, y lo que yo creo es que tienen que revisar su estrategia política para que resulte atractiva”.

Cuestionado respecto a la pérdida del registro de algunas fuerzas políticas a nivel estatal, como lo destacó La Razón en su edición de este martes, Monreal señaló que es lamentable, sobre todo en el caso de partidos históricos en el PRI, que corre ese riesgo en Quintana Roo.

Dijo que aunque no se puede alegrar de que desaparezcan fuerzas políticas, es una decisión que tomaron los electores con sus votos en las urnas.

fgr