Llama Monreal a no caer en provocaciones de guerra sucia; rechaza prácticas como espionaje

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a los militantes y simpatizantes del partido a no caer en provocaciones de la guerra sucia previo a los comicios ni a recurrir a prácticas como el espionaje.

De cara a la jornada electoral del 5 de junio en seis estados, señaló que en las últimas semanas ha sido particularmente intensa la guerra sucia.

“En todos los estados se ha profundizado la descalificación, la crispación, la confrontación, el contraste, lamentablemente, miles de panfletos ofensivos, miles de comunicaciones grabaciones, espionaje, denuncias penales, denuncias de todo tipo, noticias falsas que dan como ciertas y verdaderas, es una práctica nociva y perniciosa que considero que debe de cambiar.

Soy de los que piensa por mi experiencia acumulada en las elecciones que la gente decide diez días antes de la elecciòn, es decir, en este momento la gente ya decidió y la guerra sucia, las noticias falsas, el espionaje, las denuncias inexistentes por delitos no ciertos tienen efecto en un sector de indecisos que no determina, salvo en elecciones cerradas, la decisión final

A través de un mensaje que emitió en sus redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recordó que cuando ellos fueron opositores también fueron perseguidos, espiados y denunciados falsamente, por lo que rechazó ese tipo de prácticas.

Me resisto a que esas prácticas se actualicen con nosotros, no deben de ser, por eso hago un llamado a la concordia, vayamos a votar todos en paz, que no surja ningún incidente y que no hagamos caso a esta guerra sucia