Gobernará 4T a 60% de población y 22 estados; 10 se los quitó al PRI.

En sólo cuatro años, Morena y sus aliados arrebataron a la oposición 22 gubernaturas, y en ese intercambio el partido más castigado fue el PRI, al que le quitó el poder en 10 estados; al PAN lo dejó sin siete entidades; el PRD se quedó sin cuatro, y al PVEM, que hoy es su aliado, le quitó una.

A casi dos meses de cumplir ocho años de su fundación, el partido que llevó al poder al Presidente Andrés Manuel López Obrador gobierna 18 estados, junto con sus aliados del PT, PVEM y PES, y con los cuatro triunfos obtenidos este domingo gobernará a 74 millones de mexicanos.

De este modo, las 22 administraciones morenistas en los estados gobernarán, a partir de este año, al 57.9 por ciento de los 127.7 millones de mexicanos. Tan sólo las últimas cuatro entidades ganadas suman 12.6 millones de personas.

De acuerdo con el calendario establecido, las tomas de protesta, en caso de confirmarse los resultados, serían: Julio Menchaca, en Hidalgo, el 5 de septiembre; Mara Lezama, en Quintana Roo, el 25 de septiembre; Américo Villarreal, en Tamaulipas, el 1 de octubre, y Salomón Jara, en Oaxaca, el 1 de diciembre.

Del lado de la oposición, Esteban Villegas, en Durango, rendiría protesta el 15 de septiembre, y Teresa Jiménez, en Aguascalientes, el 1 de diciembre.

Morena inició su conformación como Movimiento de Regeneración Nacional previo a los comicios presidenciales del 2012, pero su registro formal como partido político lo obtuvo hasta el 2014, por lo que fue a partir de entonces cuando comenzó a recibir financiamiento público.

En los comicios estatales del 2016, cuando se renovaron 13 gubernaturas —Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas—, no figuró en los resultados y la disputa fue entre los ahora aliados PRI y PAN, donde los priistas comenzaron a registrar varias derrotas.

La presencia electoral de Morena se inició en el 2018, donde junto con la ola de la contienda presidencial y el triunfo de López Obrador, ganó la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum; Morelos —con su aliado, el PES—, con Cuauhtémoc Blanco, y Veracruz, con Cuitláhuac García.

También triunfaron en Tabasco, con el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien sucedió en el cargo al perredista Arturo Núñez, y en Chiapas, con Rutilio Escandón, en relevo de Manuel Velasco, que llegó por el PRI-Partido Verde.

Un año después, en el 2019, tuvo la oportunidad de “recuperar” una elección por la que peleó en el 2018, incluso en tribunales, solicitando la nulidad. Tras el deceso de la gobernadora Martha Érika Alonso, se realizó una elección extraordinaria que ganó con Miguel Barbosa.

Junto con Puebla, en las elecciones del 2019 Morena ganó Baja California, con Jaime Bonilla, con lo que puso fin a 30 años de gobiernos panistas en el estado.

En 2021, guindas y aliados sumaron otras 12 gubernaturas a su lista de estados, entre las cuales las más polémicas, porque el partido tuvo que hacer cambio de candidato en pleno desarrollo del proceso electoral, fueron Guerrero y Michoacán, que actualmente encabezan Evelyn Salgado y Alfredo Ramírez Bedolla.

El año pasado, Morena también se hizo de toda la península de Baja California, al ganar Baja California Sur, con lo que también concluyó un periodo de gobiernos panistas, aunque anteriormente también había sido gobernada por el PRD.

En Campeche, el triunfo de Layda Sansores y en Colima, con Indira Vizcaíno, terminaron la hegemonía priista en estados que no habían vivido una transición.

Otras entidades que perdieron los priistas ante Morena, en el 2021, fueron Nayarit, gobernada actualmente por Miguel Ángel Navarro Quintero; Sinaloa, con Alfonso Durazo; Sonora, con Rubén Rocha Moya; Tlaxcala, con Lorena Cuéllar, y Zacatecas, con David Monreal.

El año pasado, el PRI también perdió San Luis Potosí, ante el PVEM, por lo que actualmente la encabeza José Ricardo Gallardo Cardona, aliado de Morena.

Con los triunfos del año pasado, Morena sumó más de 61.3 millones de ciudadanos gobernados a nivel estatal, a los que este año se sumarán, una vez confirmados los resultados, 12.6 millones de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Avizoran la pérdida de registro local del PRI, PRD y hasta PVEM

Con un abstencionismo que osciló entre el 46.7 y el 62 por ciento, los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de los seis estados en los que se celebraron comicios el domingo confirmaron los resultados que se dieron a conocer ese día y anticiparon datos sobre la posible pérdida del registro a nivel estatal del PVEM, PRD, PT, PRI y diversos partidos locales.

De acuerdo con los datos de dicho programa, Morena y sus aliados confirmaron los triunfos de Julio Menchaca, en Hidalgo, con 653 mil 181 votos, equivalentes al 61.56 por ciento de la votación; Salomón Jara, en Oaxaca, con 680 mil 752 sufragios, es decir, 60.26 por ciento; Mara Lezama, en Quintana Roo, con 280 mil 357 votos, 56.4 por ciento, y Américo Villarreal, en Tamaulipas, con 710 mil 952 sufragios, que representan el 49.99 por ciento.

La alianza Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, ratificó su dominio en Aguascalientes, donde la panista Teresa Jiménez obtuvo 249 mil 464 votos, que equivalen al 53.7 por ciento de los sufragios; mientras que en Durango, el priista Esteban Villegas consiguió 332 mil 311 sufragios, que también representan 53.7 por ciento de la votación.

El estado que registró el nivel más alto de abstencionismo fue Oaxaca, con 61.2 por ciento, ya que tuvo una participación de un millón 129 mil 511 electores, cuando la lista nominal es de dos millones 911 mil 547 posibles votantes; le siguió Quintana Roo, con 59.54 por ciento de abstencionismo, pues participaron 497 mil 022 ciudadanos del millón 228 mil 606 registrados.

El estado con el abstencionismo más bajo fue Tamaulipas, con 46.68 por ciento, donde la votación fue de un millón 422 mil 038 de los dos millones 667 mil 402 registrados en la lista nominal.

En Aguascalientes, el porcentaje de abstención fue de 54 por ciento, ya que participaron 463 mil 954 de un millón 008 mil 750 personas registradas; en Hidalgo, de 52.41 por ciento, pues de dos millones 229 mil 536 que podían participar, votaron un millón 060 mil 990, y en Durango, el abstencionismo se ubicó en 49.53 por ciento, al registrar una asistencia de 618 mil 277 ciudadanos del millón 225 mil 242 inscritos en la lista nominal.

De las seis elecciones celebradas el domingo, la de Tamaulipas es la que presentó los resultados más “cerrados” entre el primero y el segundo lugar, ya que existe una diferencia de 5.7 puntos entre el virtual ganador, Américo Villarreal, de Morena, y César Verástegui, del PAN.

La contienda que registró la mayor diferencia fue la de Quintana Roo, donde la abanderada guinda, Mara Lezama, sacó una ventaja de 40.3 puntos a la candidata del PAN y PRD, Laura Fernández.

En Oaxaca, la diferencia entre el morenista Salomón Jara y el priista Alejandro Avilés fue de 35.1 puntos; en Hidalgo, el guinda Julio Menchaca registró una votación de 30.2 puntos arriba de la tricolor Carolina Viggiano; en Aguascalientes, la panista Teresa Jiménez superó por 20.2 puntos a la morenista Nora Ruvalcaba, y en Durango, el priista Esteban Villegas ganó a su rival de Morena, Marina Vitela, con una ventaja de 14.9 puntos.

Aunque todavía faltan los resultados definitivos que saldrán de los cómputos distritales, los cuales iniciarán este miércoles, en lo que respecta a la pérdida del registro de los partidos políticos a nivel estatal, el PVEM es uno de los que presenta mayores riesgos, por los bajos niveles de votación obtenidos, ya que no logró el tres por ciento mínimo necesario.

Según los PREP estatales, en Aguascalientes, el Verde alcanzó 0.7 por ciento de los sufragios; en Durango, 2.6, pese a la alianza con Morena; en Hidalgo, 1.1, y en Oaxaca, donde también se alió con el guinda, 2.1.

Otro que atraviesa una situación similar es el PRD, que independientemente de sus alianzas, principalmente con Va por México, no sumó los votos necesarios en Durango, donde alcanzó el 2.7 por ciento de la votación; en Hidalgo, con 2.5; Quintana Roo, 2.9, y Tamaulipas, con 1.4 por ciento.

El PT, que en algunos estados se alió con Morena, podría perder su registro en Aguascalientes, donde contendió junto con el PVEM, ya que apenas consiguió el 0.8 por ciento de la votación; en Hidalgo, donde obtuvo 2.7 por ciento, y en Quintana Roo, con 2.8. El PRI podría desaparecer a nivel local en Quintana Roo, donde contendió sin coalición, ya que alcanzó 2.9 por ciento de la votación.

También hay varios partidos con registro local y que, tras estos comicios, lo podrían perder al no alcanzar la votación suficiente del tres por ciento que marca la ley, como en Aguascalientes, donde Fuerza por México apenas sumó 1.3 por ciento; en Durango, Redes Sociales Progresistas obtuvo 2.1 por ciento; en Oaxaca, Partido Unidad Popular registró 2.8 por ciento, y Nueva Alianza, 1.6, y en Quintana Roo, Confianza por Quintana Roo recibió 1.1 por ciento de la votación y Fuerza por México, 1.6 por ciento.

En tres décadas, PRI deja ir 30 entidades

La última vez que el país fue gobernado únicamente por PRI, PAN y PRD fue en el 2010, año en el que aún contendían individualmente; sin embargo, durante la última década han perdido presencia y, a pesar de haberse unido en coalición, estos partidos únicamente sobreviven en ocho de las 32 entidades federativas.

La caída más drástica ha sido para el Revolucionario Institucional, cuyo punto de inflexión, en el que comenzó el ocaso de su hegemonía, llegó en 1989, con el triunfo de Acción Nacional en el estado de Baja California.

El panista Ernesto Ruffo Appel asumió, en noviembre de ese año, el cargo como gobernador, convirtiéndose en ese momento en el primer y único mandatario de oposición al PRI, desde su creación en 1929 bajo las siglas de Partido Nacional Revolucionario. Es decir, hace 32 años el PRI gobernaba las 32 entidades federativas.

En la actualidad, tres décadas después, la fuerza de esta institución política se encuentra en su punto mínimo, pues durante la última jornada electoral perdió dos bastiones históricos: Hidalgo y Oaxaca, por lo que ahora sólo le quedan Coahuila y el Estado de México, cuyas gubernaturas estarán en juego en el año 2023.

De no retener estas entidades, el último rastro que quedará del PRI será en Durango, con Esteban Villegas Villarreal, quien, aunque es emanado de este partido, obtuvo el triunfo como abanderado de la alianza Va por México.

Otro gran declive lo tiene el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues tras los resultados de este domingo, el color amarillo quedará fuera del mapa, con el triunfo de Mara Lezama, de Juntos Hacemos Historia, en Quintana Roo, entidad que gobierna Carlos Manuel Joaquín González, quien ganó la elección del 2016 como abanderado del PAN-PRD, tras renunciar a una militancia de cerca de 14 años en el PRI.

Los mejores tiempos para el partido del sol azteca, desde su llegada en 1998 al frente del entonces Distrito Federal, fueron entre 2003 y 2010, años en los que llegó a gobernar hasta seis entidades de manera simultánea: Baja California, Distrito Federal (ahora Ciudad de México), Chiapas, Michoacán, Zacatecas y Tlaxcala, cuya gubernatura perdió en el 2006, aunque ganó Guerrero.

En el 2011, el PRI lo dejó fuera de Zacatecas y, al año siguiente, el PAN ocupó su lugar en Baja California; de igual manera, en el 2013 perdió Michoacán, pero se quedó con Guerrero, el DF y ganó Morelos y Tabasco.

Desde entonces, se fue despintando del país y sin ocupar el poder en otros estados, excepto en Quintana Roo, cuya salida será este año.

En cuanto al Partido Acción Nacional (PAN), desde su llegada a las gubernaturas hace más de 30 años cobró relevancia en la vida política del país, al grado que llegó a ocupar dos periodos presidenciales entre el 2000 y el 2012.

El blanquiazul alcanzó su mejor época entre el 2018 y el 2019, años en los que gobernó 11 estados; sin embargo, el último trienio ha marcado su descenso de hasta 45 por ciento.

Los resultados electorales del domingo pasado arrojan que sólo Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro y Yucatán permanecerán en azul.

Frente al avance de Morena y sus aliados, los actuales dirigentes de PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, acordaron enfrentar las elecciones del 2021 en coalición.

A finales del 2020, estos partidos formalizaron la alianza Va por México ante el INE, formando así un bloque opositor que dejaría atrás “las diferencias históricas”, cuyos resultados fueron nulos en aquella elección, pues perdió en 11 de las 15 gubernaturas que buscaron juntos, mientras que el PAN, en solitario, únicamente ganó Chihuahua y Querétaro.

A pesar de que, durante los comicios de este 2022, la alianza opositora sólo retuvo el poder en Aguascalientes y Durango, y perdió Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, calificó los resultados como una “clara victoria”.

El grupo parlamentario de Acción Nacional señaló ayer que la coalición Va por México “está avanzando con paso firme para que en 2024 se corrija el rumbo del país”, y se lograron triunfos “muy contundentes”.

Mientras tanto, la bancada tricolor atribuyó los resultados a que “éstas fueron unas elecciones en las que el Poder Ejecutivo tuvo injerencia” y “operó para beneficiar a sus candidatos”, por lo que dijo que respaldará las acciones jurídicas que la dirigencia nacional de su partido considere necesarias.

En México sólo ha habido 15 gobernadoras en 7 décadas

A lo largo de 67 años, contados a partir de que se permitió el voto femenino en comicios federales, sólo 15 mujeres han logrado acceder al cargo de gobernadora o su equivalente, en 11 de las 32 entidades federativas.

Actualmente hay siete mandatarias en funciones (seis gobernadoras y una jefa de gobierno), cifra que se incrementará a nueve tras los resultados de las elecciones del pasado domingo, ya que se prevé que Mara Lezama Espinosa y Teresa Jiménez Esquivel asuman las gubernaturas Quintana Roo y Aguascalientes, respectivamente.

Durante el proceso electoral que aún está en marcha se presentó una situación inédita, en el hecho de que en Aguascalientes, las cinco candidatas a la gubernatura fueron mujeres.

Las entidades que actualmente son gobernadas por mujeres son: Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Guerrero y Tlaxcala. Y a la luz de los resultados del domingo, a la lista se sumarán Aguascalientes y Quintana Roo.

El 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas votaron por primera vez en una elección federal y desde entonces tuvieron la oportunidad de participar como votantes y candidatas.

La primera mujer en ganar una gubernatura en el país fue Griselda Álvarez Ponce de León, quien fue mandataria de Colima de 1979 a 1985.

Dos años después, Beatriz Paredes Rangel logró convertirse en la segunda gobernadora en el país, al ganar las elecciones en Tlaxcala. Paredes Rangel estuvo en el cargo de 1987 a 1992.

En tanto, Dulce María Sauri Riancho se convirtió en la primera gobernadora de Yucatán, al ejercer el cargo de 1991 a 1993, luego de que Víctor Manzanilla Schaffer pidió licencia para separarse del cargo.

Rosario Robles Berlanga, actualmente en prisión por supuestos delitos relacionados con la llamada “Estafa Maestra”, ocupó el cargo de Jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal de 1999 al 2000, luego de ser elegida en septiembre de 1998 por la Asamblea Legislativa del DF para sustituir a Cuauhtémoc Cárdenas, quien pidió licencia para contender por la Presidencia de la República en el año 2000.

La quinta gobernadora del país fue Amalia García Medina, quien estuvo al frente del Poder Ejecutivo de Zacatecas de 2004 a 2010, mientras que Ivonne Ortega Pacheco se convirtió en la segunda gobernadora de Yucatán, cargo que ejerció en el periodo de 2007 a 2012.

En el 2015, Claudia Pavlovich Arellano ganó las elecciones de Sonora y se convirtió así en la primera gobernadora de ese estado, cargo que ejerció hasta el 2021.

En el 2018, Martha Erika Alonso Hidalgo ganó las elecciones de Puebla en el 2018 y rindió protesta al cargo de gobernadora el 14 de diciembre de ese año. Sin embargo, sólo duró en el cargo diez días, debido a que el 24 de diciembre perdió la vida al desplomarse el helicóptero en el que viajaba.

El 5 de diciembre de ese año, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en ser elegida por votación. El cargo lo ejerce en la actualidad y concluye su mandato en el 2024.

Actualmente están en funciones las gobernadoras Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; María Eugenia Campos, de Chihuahua; Layda Sansores, de Campeche; Evelyn Salgado, de Guerrero; Indira Vizcaíno, de Colima; y Marina del Pilar Ávila, de Baja California.

En todos estos casos, su llegada al cargo fue producto de las elecciones del 5 de junio del 2021.

La 4T abre puerta a mandatarios salientes

Luego de mostrar su satisfacción por los resultados de las elecciones del domingo, en las que Morena arrebató a la oposición cuatro de las seis gubernaturas en disputa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, una vez que concluyan su encargo, los gobernadores salientes serán invitados a colaborar en el Gobierno federal.

Explicó que algunos serán invitados para incorporarse al servicio exterior mexicano e incluso otros podrían colaborar en la administración federal.

“Poco a poco, poco a poco. Tienen experiencia, pueden representar a México en otros países, pueden ayudar aquí (...) en un encargo importante, un encargo, porque aquí no hay cargos, son encargos, o son cargos con encargo. Pero se enojan mucho los expertos cuando hablo de estos temas”, precisó luego de que le preguntaron si se refería a una secretaría.

El Presidente añadió que lo importante, por ahora, es consolidar los cambios de la Cuarta Transformación.

“La idea es sacar adelante la transformación. Va a ser realmente un buen legado para las nuevas generaciones”, dijo.

También advirtió que en el último tramo de su administración prepara una serie de importantes cambios que deberán concretarse en el Poder Legislativo.

En tanto, Jefe del Ejecutivo federal presentó los resultados de las elecciones realizadas en seis entidades, donde se renovaron las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.

“Acerca de los resultados, ya son, vamos a decir, oficiales, porque ya el INE ha dado a conocer el conteo en el PREP en cada estado. Como hay muchos que no tienen acceso a esta información y sí ven o escuchan esta conferencia, vamos a transmitir, vamos a dar a conocer los resultados del INE en el PREP”, indicó.

López Obrador reconoció que los estados disputados representan alrededor de 15 millones de ciudadanos, de los cuales 12 millones serán gobernados próximamente por el partido Morena.

“El pueblo es mucha pieza, lo que siempre he dicho y se niegan a aceptar nuestros adversarios; yo ya no debería estar dando consejos o poner un letrero que diga: ‘toda consulta causa honorarios’. Pero les afecta mucho su clasismo, su racismo; es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo”, señaló.

Con información de Yulia Bonilla, Jorge Chaparro y Daniela Gómez