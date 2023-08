Ricardo Monreal llama a 'corcholatas' a no incrementar diferencias en recta final del proceso de Morena.

A 21 días de concluir el proceso al interior de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a las “corcholatas” a no generar abismos ni incrementar las diferencias, porque dijo que la recta final suele tener más dificultades.

Entrevistado tras participar en una asamblea informativa en Tláhuac, indicó que es prudente que al interior del partido guinda todos prioricen la madurez y la cordura, porque los comicios de 2024 no van a ser “un día de campo”.

“Estamos a punto de no llegar. Faltan 21 días, y siempre la recta final tiene más dificultades. Entonces, hay que tener mucho cuidado y cordura, prudencia, tolerancia y, sobre todo, mucha madurez en el proceso que estamos viviendo”, comentó.

Reconoció que le siguen preocupando las encuestas internas que se realizarán para definir al coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación, las cuales, se van a definir esta semana.

te puede interesar La Chinesca de Mexicali, el primer Barrio Mágico de México

Dijo que parece que otros de los contendientes ya se reunieron con la dirigencia para aclarar el universo, método y encuestadoras, por lo que él espera hacer lo correspondiente en los próximos días.

“Esta semana creo que se van a hacer los sorteos. Todavía no sé el universo. Hay distintos puntos de vista. Ojalá y sea lo máximo posible el universo de consultados o de cuestionados. Pero eso es lo que vamos a ver esta semana. Yo creo que me voy a reunir en la semana, esta semana. Creo que otros ya están reunidos, o ya se reunieron. Yo no lo he hecho, pero lo voy a hacer esta semana, después de que regrese de Tijuana, creo”, mencionó.

Cuestionado respecto a las actividades que realiza el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, en la Ciudad de México para autopromoverse, el senador con licencia estimó que es su decisión postularse para algún cargo, como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, posición para la que también se menciona al propio Monreal.

“No pasa nada. Él tendrá que hacer lo que crea conveniente. Pero yo estoy tranquilo. Bueno, allá él. Que lo revise éticamente. Yo soy contendiente a la Coordinación Nacional ahorita. Vamos a ver, que pase este proceso y lo vamos a ver”, declaró.

JVR