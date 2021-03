Ricardo Monreal rechaza que la reforma eléctrica sea inconstitucional

La reforma eléctrica es constitucional porque el Estado mantiene la rectoría del sector, promueve energías limpias y genera competencia, aseguró el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

“Es congruente con lo que dispone el artículo 25 constitucional en lo relativo a que las políticas para el desarrollo serán sustentables; de manera infundada aquí se ha señalado que este dictamen elimina la generación de energía eléctrica a través de plantas de energía limpia”, destacó el senador Monreal.

El coordinador de los senadores de Morena señaló que la oposición podrá impugnar la reforma eléctrica por las vías que correspondan.

Ricardo Monreal recordó que en 2013 se advirtió que si Morena llegaba a ser mayoría revertirían las llamadas reformas estructurales.

"En aquel tiempo la mayoría no nos escucho, no aplastó, nos humilló. Sólo cumplimos con un propósito que nos planteamos y que al pueblo de México no debe extrañarle, porque estamos actuando congruentemente", dijo Monreal en su intervención.

te puede interesar Inicia discusión sobre reforma eléctrica en Senado

En contraste, el senador Emilio Álvarez Icaza alertó que aprobar la reforma en sus términos provocará que termine en tribunales sean nacionales o internacionales.

Al fijar su posición, el senador sin partido advirtió a sus compañeros que se deben revisar los términos y alcances de este cambio legislativo.

“Como lo hice cuando el T-MEC, que por eso les dije que lo revisáramos, ahora vamos a tener que ir a tribunales por esta decisión. Compañeros del Senado, se están revisando los acuerdos con Europa y Asia-Pacífico, se los advierto desde ahorita, si no tienen cuidado en eso y lo advierto a los equipos negociadores, vamos a acabar en tribunales internacionales” señaló Álvarez Icaza.

Mientras que el legislador de Movimiento Ciudadano José Alberto Galarza, también le hizo un llamado al presidente para que evite que se recrudezca el calentamiento global y le puso como ejemplo lo sucedido en Tabasco.

“Tabasco, presidente le recordamos Tabasco, las inundaciones que sufrió el pueblo donde nació, le recordamos las caravanas de migrante en 2018, 2019,y 2020 provocadas por la sequía en Centroamérica”, manifestó el legislador jalisciense.