Ricardo Monreal rechaza sumarse a linchamiento contra Peña Nieto; “no me voy a convertir en un Torquemada”

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que no se sumará al clima de linchamiento en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante los medios de comunicación, puntualizó que es abogado con formación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde resaltó que recibió clases “de los mejores”, por lo que no fungirá como “un Torquemada”.

“De los grandes siempre aprendí que la presunción de inocencia y el debido proceso son sagrados. Yo no me voy a convertir en un Torquemada o en un juez implacable o en un juez que sin tener los elementos acuse, no lo voy a hacer y me parece que este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales, en el Ministerio Público y no en tribunales de medios, no creo que sea lo correcto.

“Voy a defender siempre el principio de presunción de inocencia y no me sumo al clima de linchamiento de nadie, de donde vengan, porque yo he sido víctima de eso, no voy a hacer lo mismo ahora que soy mayoría legislativa”, subrayó el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

Remarcó que en lugar de hacer linchamientos a priori, esperará los resultados de las indagatorias, de modo que en caso de que así lo amerita se aplique la justicia al extitular del Ejecutivo federal.

