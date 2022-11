Ricardo Monreal sería un refuerzo importante para la oposición: Politólogos

Expertos en política nacional aseguraron que de abandonar Morena y llegar a la oposición, el senador Ricardo Monreal “jalaría” un voto importante de la ciudadanía que aún se encuentra indecisa, además que ayudaría a evitar el desgaste que ha tenido el PAN y PRI.

“Sería algo muy importante ya que jalaría un voto muy importante, un voto decisivo para la oposición; particularmente retomaría una postura crítica y objetiva, lo que ayudaría a evitar el desgaste que ha tenido el PAN y PRI. Ayudaría mucho a jalar el voto indeciso de la izquierda en México”, destacó el politólogo de la UNAM, Ulises Corona.

El experto detalló que el beneficio de tener a Monreal en las filas de la oposición, es que trae una postura sumamente reconciliadora, que es lo que necesita el país.

Señaló que la oposición ha sido inoperante contra la fortaleza y contundencia que ha demostrado el Estado, ya que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha apoyado de las instituciones del país para fortalecer sus políticas, “pues sabe cómo se manejan los hilos de la política en México y lo ha aprovechado”.

Ulises Corona dijo que Ricardo Monreal puede ser un “alicate” contra el Ejecutivo, ya que aseveró que “para que la cuña apriete debe ser del mismo palo”; aparte que ha sido coherente desde el inicio de la administración federal.

Por su parte, Hugo García Marín, experto en ciencia política de la UNAM señaló que en Morena están cerrados todos los canales para que Ricardo Monreal pueda llegar a una candidatura presidencial, por eso la única opción que tiene es salir de esa fuerza política y buscar ser un opositor real.

“En Morena se le han cerrado todas las puertas porque no hay una competencia pareja en sus procesos de selección interna, no hay vida orgánica y no hay canales; por ello cuando Monreal tiene una genuina aspiración, solo tiene dos opciones, pensar en ocupar un espacio o someterse”, destacó.

El politólogo detalló que Ricardo Monreal es un opositor leal, lo que es muy valioso, porque ha tratado de llevar al Gobierno por buen camino, además que conoce las debilidades y fortalezas. “Si alguien respeta el Presidente es a Monreal, por eso por lo menos puede meterle un susto a Morena y ser una dura piedra en el camino”, indicó.

Hace unos días desde Madrid, España el senador de Morena dijo estar en un momento de reflexión para tomar una decisión de seguir con su partido o abandonarlo, luego de que ha tenido diversos ataques internos que lo alejan de la posibilidad de una candidatura presidencial.