Necesario, una dosis diaria

¡Checa esto, seguro te interesa! La risa no solo ayuda a la salud mental sino a la vascular 1 de abril se celebra el Día de la Broma en todo el mundo, y México no está fuera de ello; Patricia Ruiz Ortiz, psiquiatra clínica, dice que la risa derivada de las bromas, no solo impacta en la salud mental sino en la cardiovascular