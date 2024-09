Ríspido debate de reforma en sede alterna ante escalada de protestas

Entre amparos, protestas, bloqueos, choques entre manifestantes y el despojo temporal del Palacio Legislativo de San Lázaro, las y los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estrenaron la supermayoría recién conseguida, al iniciar la discusión de la reforma al Poder Judicial, con la que jueces, ministros y magistrados serán designados en las urnas por la población, que anoche avanzaba hacia su aprobación.

Casi siete horas después de la marcada en la convocatoria, el gimnasio de la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca fue habilitado “improvisadamente” con sillas y mesas plegables, para convertirse en la sede alterna donde la Cuarta Transformación inició la ruta para sacar adelante la reforma constitucional, en medio de un debate ríspido, luego de que desde la madrugada manifestantes bloquearon todos los accesos a la Cámara de Diputados y las vialidades alternas.

Para evitar confrontaciones, el coordinador guinda giró la instrucción a sus compañeros de no acudir a la sede legislativa y esperar el acuerdo para elegir una sede alternativa, lo que implicó un jaloneo entre la mayoría y la oposición que se negaba a sesionar en otra parte. Incluso, la coordinadora Laura Ballesteros presentó la solicitud formal para que se buscara discutir la reforma en San Lázaro, pero la sugerencia no prosperó.

Sesión ordinaria en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, ayer. Foto: Cuartoscuro

Dispuesto a no dormir, el bloque de la 4T se enfiló a aprobar el proyecto en una sentada, pues el coordinador Ricardo Monreal dio marcha atrás al plan de dividir la discusión en dos partes para tener un descanso entre martes y miércoles, lo cual no ocurrió.

A pesar del trabajo hecho por los servicios parlamentarios para replicar el Salón de Sesiones entre gradas y una cancha, faltaron condiciones que pronto derivaron en desconfianzas, como la ausencia de un cronómetro a la vista o el sistema para verificar el quorum de 372 legisladores con el que arrancó la sesión.

En cuatro ocasiones, la oposición puso en duda la autenticidad de quienes ocuparon los asientos, pues se permitió el ingreso a asesores, equipos de comunicación personal y otras personas.

A nosotros lo que nos importa es que no rompan la legalidad. ¿Cómo caramba sabemos que los que están sentados son los diputados por los que la gente votó?

Josefina Gamboa, Diputada del PAN

“A nosotros no nos importa si es un gimnasio, si hace calor, si no hace calor; nos da lo mismo. A nosotros lo que nos importa es que no rompan la legalidad. ¿Cómo caramba sabemos que los que están sentados son los diputados por los que la gente votó?, ¿cómo sabemos que van a votar ustedes y no cualquier otro que hayan metido?, ¿por qué no dan la cara?, ¿por qué no se presentan?”, cuestionó la panista Josefina Gamboa.

Intervenciones más tarde, el emecista Gildardo Pérez Gabino exigió la rectificación del quorum bancada por bancada y nombre por nombre. Sin embargo, Sergio Gutiérrez Luna, en calidad de presidente de Mesa Directiva, consideró improcedente la solicitud y el debate continuó.

El líder de la bancada priista, Rubén Moreira, aclaró que la presencia de su grupo parlamentario era de forma precautoria, pues recordó que dos jueces emitieron suspensiones para ordenar el freno del debate.

Nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo con ésta y las 20 reformas constitucionales…Quiero pedirles, a todos y a todas, tengan confianza

Ricardo Monreal, Líder de Morena en San Lázaro

“A mí en lo particular no me gustó la resolución del Tribunal Federal Electoral, en el tema de la sobrerrepresentación, pero dicho esto, la acatamos, porque es un juez, por eso nosotros pedimos que se acaten las dos resoluciones que hoy tenemos”, dijo.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, se burló de la oposición al decir que su papel en el debate fue el de “entretenerlos” por medio de los bloqueos y acusaciones que les adjudicó.

“Ya está instalada la sesión, ya estamos en el marco… Exigimos que nos traten con respeto si quieren que los tratemos con respeto, pero que quede clarito: que la minoría no nos va a imponer las condiciones para hacer nuestro trabajo”, exclamó desde un atril improvisado.

A mí en lo particular no me gustó la resolución del Tribunal Federal Electoral, en el tema de la sobrerrepresentación, pero dicho esto, dicho esto, la acatamos, porque es un juez

Rubén Moreira, Líder del PRI en San Lázaro

Ya más entrados en el debate, el coordinador morenista Ricardo Monreal tomó la palabra para defender la reforma, al acusar al Poder Judicial de haber incurrido en una “grosera intromisión” en las facultades del Poder Legislativo, y dejó en claro que los motivos principales detrás de este proyecto fueron las resoluciones judiciales y el contrapeso ejercido por la oposición para frenar reformas presidenciales como la energética, la eléctrica, la de Guardia Nacional y otras que su movimiento político ve como benéficas para la población.

“Nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo con ésta y las 20 reformas constitucionales… Quiero pedirles, a todos y a todas, tengan confianza. Tenemos una estupenda mujer que nos va a gobernar. No nos distraigamos, vayamos a territorio, expliquemos el propósito de la reforma y la profundidad, debatamos, deliberemos… El Poder Legislativo no puede someterse a ningún juez ni autoridad distinta a nuestra soberanía”, exclamó y procedió a leer a su bancada y aliados 22 razones para no dar marcha atrás, entre los que aseguró que con los proyectos por delante se frenará la intromisión del crimen y se garantizará la división de poderes.

“Se ha faltado, con el Poder Judicial y sus convenencieros apoyadores, al respeto a la Constitución, utilizando la función judicial para cruzar la línea de la división de poderes. El pensamiento judicial se encaminaba a instituir el gobierno de los jueces, la dictadura de la toga y el birrete. Pero nosotros no lo vamos a permitir”, subrayó.

Hacia la medianoche, diputados ya disfrutaban de un banquete que se les ofreció sobre mesas para fiesta, en espera de ejercer la votación en lo general.

“Pueden irse a sesionar al infierno”

“Se pueden ir a sesionar al infierno”, lanzó Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta lapidaria frase caracterizó la situación que ayer se vivió en torno del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde los servidores públicos judiciales inhabilitaron la Cámara de Diputados para que ahí se diera la discusión de la reforma en la materia, lo que obligó a los legisladores a sesionar en una sede alterna.

Literalmente, los manifestantes se levantaron de madrugada para madrugar a los legisladores de la 4T, quienes habían recibido la instrucción del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, de llegar a las 06:00 horas para poder acceder sin obstáculos al recinto legislativo.

Desde la madrugada, centenas de inconformes con el proyecto judicial llegaron hasta San Lázaro y bloquearon sus accesos y pegado pancartas, como una forma para impedir que se discuta la reforma. La desesperación, tensión y el riesgo de la confrontación se respiraron en el aire en distintos momentos de la jornada de este martes.

En respuesta, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pidió a los legisladores no hacer algún intento por llegar ni ingresar para no desatar una confrontación.

“No queremos provocar un enfrentamiento, no vale la pena. Nosotros somos pacifistas, a pesar de que venimos de una oposición que incluso señaló y realizó y practicó algunas de las medidas que ahora están intentando los opositores. Nos parece respetable y nos parece un derecho de manifestación que debe de respetarse; les he pedido a mis compañeros diputados y diputadas que no intenten ingresar”, dijo.

Derivado del bloqueo, a la Cámara de Diputados elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se desplegaron a los alrededores del Congreso, donde hasta el cierre de esta edición, trabajadores del Poder Judicial continuaban manifestándose.

Laura Magaña, vocera de los trabajadores, invitó a los ciudadanos a no dejarse engañar y señaló que los dichos durante la jornada de este martes, donde el exministro Arturo Zaldívar asegura que los trabajadores están cayendo en ilegalidad al manifestarse “son falsos”.

Más tarde, los trabajadores del PJF acusaron que fueron ‘’encapsulados’’ para evitar el ingreso de más manifestantes, así como su salida a la nueva sede, en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, donde discutieron los diputados la reforma; más tarde los trabajadores se dirigieron al lugar mencionado, donde realizaron bloqueos y manifestaciones.

El abogado Rubén Yadir Chávez Torres, quien forma parte de este movimiento reprochó que se siga desinformado a la población respecto a la reforma: “En principio recordar que somos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación quienes estamos ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos contra la reforma judicial de manera pacífica, no se está ‘radicalizando’ como lo refiere, por ejemplo, el exministro (Arturo) Zaldivar”.

Dijo que en muchos otros casos se permite a los manifestantes exponer sus ideas de manera pública, por lo que no entiende por qué en este caso estaría mal “o por qué no deberíamos hacerlo, cómo ciudadanos Mexicanos también contamos con ese derecho”.

Ernestina Godoy asegura que se trabajará “rápido” para sacar trámite

Tras ser designada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Ernestina Godoy aseguró que se trabajará “rápido”, pero no se obviará ningún trámite legal del proceso legislativo en torno a la reforma al Poder Judicial; sin embargo, fue aprobado un acuerdo por el que se daría fast track a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados.

La próxima consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en quien recaerá el procesamiento de ésta y probablemente otras de las 18 propuestas de reforma constitucional que planteó el Presidente de la República en febrero pasado, aclaró que en la Cámara alta se seguirá acorde con la ley el proceso de análisis y dictamen de la reforma. “Va de una manera escrupulosa, vamos a seguir los tiempos de los procesos parlamentarios. Todo lo que se tiene que hacer”, dijo.

La senadora, que durará un mes en el cargo debido a que a partir del 1 de octubre será funcionaria del Gobierno de Claudia Sheinbaum, apuntó que “ningún trámite se va a obviar” y dijo que “vamos a trabajar rápido, sin saltarse el proceso” legislativo, luego de que llegue el dictamen proveniente de la Cámara de Diputados; señaló que aún se desconoce cuándo pueda llegar la minuta de la cámara de origen.

Durante una sesión ordinaria del Senado realizada este martes, se aprobó un acuerdo por el que, una vez que se reciba la minuta de la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial, se turnará directo a comisiones, sin pasar por el pleno, para que se inicie el proceso como cámara revisora.

El acuerdo no recibió ningún cuestionamiento de la oposición y también señala que, una vez que las comisiones reciban la minuta, se abocarán de manera inmediata al estudio, análisis, valoración y discusión y, en su caso, se pueda generar el dictamen con la celeridad que ameritan los asuntos.

En cuanto las comisiones generen los dictámenes correspondientes, se publicarán de inmediato en la Gaceta del Senado y se pondrán a consideración del pleno legislativo.

Ernestina Godoy, en atención a medios, apuntó que la reforma fue suficientemente discutida en escuelas y universidades, en ejercicios en los que participaron los estudiantes de Derecho, y también en la Cámara de Diputados.

“Ya en este momento es difícil que escuchemos a alguien”, dijo, luego de que, en días pasados, jóvenes universitarios solicitaron diálogo con el Poder Legislativo para hacer la reforma más integral y menos drástica.

De igual forma, envió un mensaje a las y los trabajadores del Poder Judicial, en el que afirmó que no existe “ningún menoscabo en los derechos de los trabajadores. Es un tema en el que se está proponiendo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y no tiene nada que ver con los trabajadores o con la carrera judicial. No tienen de qué preocuparse”.

Durante la instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales, por la tarde, la comisión se declaró en sesión permanente. Godoy Ramos, en el posicionamiento de apertura, subrayó que en el órgano legislativo se encuentra representada la pluralidad política de la nación.

Está constituida, dijo, por cada fuerza parlamentaria, y quienes la integran son el resultado de la voluntad del pueblo expresada mediante su voto libre y secreto, que sufragó y manifestó su voluntad para profundizar cambios jurídicos y políticos en el país.

Al tomar la palabra, Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, afirmó que la instalación de la comisión es legal, pues se realizó en tiempo y forma. Además, resaltó que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene el objetivo de terminar con los vicios establecidos en el sistema de justicia.

Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, recordó que el pueblo de México, de manera mayoritaria, decidió que la coalición Sigamos Haciendo Historia gobierne al país, por lo que honrarán su palabra y buscarán los consensos necesarios para aprobar la reforma al Poder Judicial, la cual fue una de sus propuestas de campaña.

Mientras tanto, el senador panista Marko Cortés pidió que esta comisión se tome el tiempo necesario para la reflexión, ya que cuando se busca cambiar la Constitución se requiere de diálogo y un amplio consenso entre fuerzas políticas.

En Cámara alta alistan sede alterna para su discusión

Con 81 votos a favor y 41 en contra, por votación nominal, el Senado de la República aprobó un acuerdo en el cual se alista una sede alterna para que se desarrollen las sesiones de la Cámara alta.

Este acuerdo, votado a favor por la mayoría de la 4T, considera que, en caso de que se presenten “circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible el trabajo del Senado de la República en el Salón de Sesiones”, el pleno se traslade a otra sede, en previsión de lo ocurrido este martes, cuando no se permitió el acceso a la Cámara de Diputados, pues había presencia de manifestantes.

Este acuerdo provocó la votación uninominal y un debate en el que la senadora morenista Lucía Trasviña recordó que la Mesa Directiva tiene las facultades de designar un recinto alterno “para nosotros sacar la tarea”, dijo.

La senadora del PRI Claudia Anaya le dijo a Trasviña que “no hay ninguna amenaza que nos esté impidiendo la sesión. ¿No debemos darle la cara a la gente?, ¿No era eso lo que pregonaban cuando pedían el voto? ¿Ahora se quieren esconder?”.

El coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López, recordó a la oposición que “se les olvida quiénes sesionaban en la madrugada e incluso sin que se autorizara antes por el pleno del Senado” en diversos centros de convenciones en legislaturas pasadas.

Mientras que la panista Lilly Téllez esgrimió en la tribuna de la Cámara alta: “¡Que poca memoria tienen! ¿Qué ustedes no se acuerdan de que ustedes (el bloque de la 4T) se oponían al cambio de sede?, ¿Ustedes no decían que eran diferentes?”.

En tanto, previo a la sesión ordinaria del día, el coordinador de la bancada de MC, Clemente Castañeda, dijo: “me queda claro que podría ser una alternativa tal cual lo estamos viendo en la Cámara de Diputados”.