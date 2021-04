Vamos a ser la Riviera Huasteca: Gallardo

Ricardo Gallardo, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de San Luis Potosí, reconoció que el abstencionismo será el enemigo a vencer el 6 de junio, debido al miedo de los potosinos por el Covid-19, y desconfió del gobernador Juan Manuel Carreras de que no meterá las manos en el proceso.

En entrevista con La Razón se comprometió a rescatar “de las garras de la delincuencia” a la entidad, donde al menos cinco cárteles se disputan la plaza, con la creación de la Guardia Civil comandada por un militar. Adelantó que de ganar la elección disminuirá su salario 50 por ciento.

Propuso dar una pensión de 3 mil 500 pesos para adultos mayores y personas con discapacidad; otorgar un millón de becas alimentarias para abatir la pobreza en la zona de la huasteca, reactivar la economía con 1500 millones de pesos para créditos a la palabra y construir cinco hospitales de especialidades.

¿Cuáles son sus prioridades en esta campaña para el estado de San Luis Potosí?

San Luis hoy padece de una inseguridad total, los 58 municipios demandan seguridad y es por eso que hemos hecho un gran programa de seguridad pública para poder rescatar a San Luis Potosí de las garras del crimen, de las garras de los asaltos, de los feminicidios.

Hoy San Luis Potosí se encuentra entre los primeros cuatro lugares de feminicidios en el país y eso se debe a que no existe una buena estrategia para combatir la delincuencia en el estado, y es por eso que nuestra plataforma se llama “Vivir sin Miedo”.

Mencionaba el tema de la seguridad. ¿Hay operación de cárteles del crimen organizado en el estado?

Sí, claro, siempre ha habido como en todos los estados. Ahorita se ha desatado una pugna por San Luis Potosí, creo que ya hay 4 o 5, no sé cuántos hay que ya se andan peleando la plaza de San Luis Potosí, y eso ha desatado una gran delincuencia.

Nosotros hemos propuesto mandos militares con capacitación en derechos humanos para que se puedan coordinar con la Guardia Nacional y en lugar de tener una policía metropolitana, como la que tenemos hoy, tener una Guardia Civil que dependa de la Guardia Nacional y así poder tener una mejor coordinación de ataque.

En el tema de desarrollo social, la huasteca potosina es una de las zonas con alto índice de marginación y pobreza, ¿para sus habitantes cuáles son sus propuestas?

Nosotros vamos a acortar esa brecha que existe entre la huasteca y la capital potosina, por eso comentaba de las pensiones, pero también vamos a documentar a toda la gente que está en situación de pobreza extrema, porque van a recibir en seis años una beca alimentaria por parte del Gobierno. Vamos a tener más de un millón de becas alimentarias disponibles para la gente de la huasteca para poder acortar la brecha.

Nosotros sí vamos a hacer un corredor aquí en la huasteca potosina, una Riviera Huasteca, vamos a ser el Quintana Roo del centro del país y eso es lo que va a detonar el comercio, el turismo internacional

Este 6 de junio será una elección atípica por la pandemia, ¿cree que el abstencionismo vaya a influir en este proceso electoral?

Sí va a influir mucho, de hecho el enemigo a vencer para nosotros no es el PRI, el PAN, no es Morena. El enemigo a vencer es que la gente salga a votar, pueda realmente dar su voto democráticamente y que la gente no tenga temor a irse a formar a una casilla, ese es el enemigo a vencer para nosotros.

Que sea una elección que supere el 45 por ciento del electorado y que no vaya a ser una elección donde con el único que gane sea con 30 por ciento, porque eso sí sería un fracaso total para todos los candidatos, no nada más para mí.

¿Usted confía en que el gobernador no va a meter las manos en el proceso electoral?

No, yo no confío en eso. Yo por eso he pedido que a pesar de que en las encuestas nos ponen 20 puntos arriba, las encuestas serias, nacionales, como Gabinete, como De las Heras, no las patito de Internet, que los ponen a ellos de ganadores.

¿La austeridad republicana también llegará al gobierno de San Luis Potosí?

Sin lugar a dudas. Hoy, imagínate que 40 por ciento del gasto corriente se va en nómina, es algo increíble. Más de 55 mil millones de pesos, 40 por ciento se vaya a gasto de nómina, eso nada más sucede en San Luis Potosí y en otros dos estados donde los sueldos, el gasto corriente es mucho mayor a lo que fluctúa en la operación diaria de infraestructura.

¿Su salario como gobernador se mantendría, no tendrá incremento?

Mi salario va a bajar a 50 por ciento. Soy un empresario y mi familia ha tenido empresas desde 1954, por lo cual nosotros no dependemos del sueldo del gobierno para vivir.

En el tema turístico, San Luis Potosí tiene puntos muy importantes que recorrer, en ese sentido ¿cómo va a ser el apoyo de ganar la gubernatura?

Vamos a impulsar el turismo pero internacionalmente, no nacionalmente. A San Luis Potosí lo conocen por dos cosas, o por Real de Catorce, el peyote, o por el Castillo de Xilitla, aquí en la huasteca, cuando existen 20 parajes iguales que no han sido explotados. Nosotros sí vamos a hacer un corredor aquí en la huasteca potosina, una Riviera Huasteca, vamos a ser el Quintana Roo del centro del país y eso es lo que va a detonar el comercio, el turismo internacional.