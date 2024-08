Rocha Moya y el fly de sacrificio

Y luego de la exhibida que le puso la FGR a la fiscalía de Sinaloa, al dar cuenta de omisiones y deficiencias en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuen, ha dimitido la titular de esa institución, Sara Bruna Quiñonez. La “renuncia voluntaria” de la funcionaria, se ha informado, estuvo precedida de una petición del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. “Yo hablé con ella, yo le pedí como compañero de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedir; lo que sí es que sí tengo atribuciones, hay unas causales para eso, pero yo quise verlo con ella de manera más armónica”. La decisión, por lo pronto, volvió las miradas sobre Sara Bruna luego de varios días en los que Rocha Moya fue quien estuvo bajo la lupa tras las revelaciones que hizo el Mayo Zambada sobre su detención. Dicen los que saben de beisbol que fue un fly de sacrificio.