Rocío Nahle destaca logros para alcanzar autosuficiencia energética; Dos Bocas con avance físico de 96.2%

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, destacó que México ha dado pasos importantes en la encomienda del Presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la autosuficiencia energética y resaltó que en lo que respecta a la refinería Dos Bocas tiene un avance físico de 96.2 por ciento.

Al comparecer ante la Comisión de Energía del Senado de la República, aseguró que la refinería registra un avance financiero de 235 mil 788 mil millones de pesos y detalló que d e las 39 subestaciones, 34 ya están concluidas.

Expuso ante los senadores que el cuarto de control central ya está terminado, así como los tanques.

Nahle mencionó que en cuanto a lo que se refiere a los contratos de exploración y extracción estos suman 101, con un a inversión de ocho mil 517 millones de dólares.

Comentó que en lo que corresponde al Gas Bienestar , Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó, hasta noviembre de este año, un millón 678 mil cilindros vendidos para apoyo de 154 mil 800 familias, lo que significa un ahorro de 476 millones de pesos.

Durante la comparecencia de la secretaria de Energía, fue cuestionada por la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, respecto al compromiso que había hecho de que la Refinería Olmeca comenzaría a refinar el 1 de diciembre.

“Violentar la normatividad, su prepotencia, arrogancia y su deseo infame de cumplir con fechas de terminación que no ha cumplido y no va a cumplir, todo por su obsesión de ser gobernadora de Veracruz. Por cierto, ya le dijeron que si no acaba la refinería, no va a ser candidata, así que échele ganas”, manifestó la panista.

FBPT