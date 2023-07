Rommel Pacheco va por gubernatura de Yucatán

El diputado federal, ex clavadista y multimedallista originario de Yucatán, Rommel Pacheco, anunció esta mañana su intención formal de contender por la gubernatura de su estado en la jornada electoral del próximo año.

Entrevistado desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, dijo que iniciará las acciones correspondientes a su aspiración cuando los tiempos marcados por la ley lo indique.

"No es por qué (quiero ser gobernador) es para quien. Yo creo que la gente al día de hoy está asqueada, cansada de los mismos políticos de siempre. Yo, al no venir de la política y al ser un ciudadano que el día de hoy lucha por causas no tiene miedo de levantar la mano porque no tiene cuotas o no viene con favores que poner, creo que las cosas se pueden hacer bien y la gente al estar en la calle me lo dice: nos has defendido", dijo el legislador por el PAN.

El exatleta olímpico dijo que está dispuesto a abanderar a Acción Nacional en 2024 y si se llega al acuerdo de mantener la coalición junto al PRI y PRD él también los representarán porque “yo soy de hacer equipo”.

El medallista olímpico y diputado por el PAN, @Rommel_Pacheco se anota para buscar la gubernatura de Yucatán.

