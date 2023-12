Se rompe bloque: perfilan nombramiento en la Corte y hay avances para el Inai

Como efecto del sainete de Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, las bancadas que forman parte del bloque de contención en el Senado prevén romper el frente que habían formado para impedir el nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y buscan acuerdos en torno a una de las integrantes de la segunda terna propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que Dante Delgado advirtió que no van a ir con el PRI y el PAN “ni a la esquina”, la bancada naranja en la Cámara alta buscará decidir por su cuenta sobre la definición de la nueva ministra.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, aseguró que, con excepción del PAN, hay un acuerdo entre los grupos parlamentarios encaminado a buscar los consensos necesarios para el nombramiento de la ministra que ocupará la vacante que dejó Arturo Zaldívar.

Comentó que tanto el PRI, como MC, PRD y Grupo Plural están en favor de construir con Morena y sus aliados la mayoría calificada que establece la Constitución para realizar la designación.

“Hay un grupo parlamentario en específico que ha manifestado que no va a ir, pero la otra gran mayoría ha aceptado que quiere asumir su responsabilidad y agotar el diálogo hasta el final, para así lograr la votación calificada”, declaró.

Pese a que la presidenta del Senado incluyó al tricolor como parte del acuerdo, su líder, Manuel Añorve, puntualizó que, hasta ese momento, no existía una variación al voto de rechazo que dieron la semana pasada a la primera terna.

“Es una terna muy orientada a poder soportar o promover las propuestas del Ejecutivo y se requiere la independencia del Poder Judicial Federal (…). En el grupo parlamentario del PRI no hay consenso ni hay condiciones para votar a favor”, dijo.

Al igual que en MC, desde el Grupo Plural y el PRD se abrieron a la posibilidad de buscar un acuerdo con Morena para elegir a la ministra de la Corte, cargo para el que perfilarían a Bertha Alcalde Luján.

El coordinador perredista, Miguel Ángel Mancera, apuntó que es la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, quien suma mayores apoyos en el Senado, por lo que buscan conocer si en Morena están dispuestos a ponerse de acuerdo en torno a este perfil.

“Eso es lo que queremos también platicar y, obviamente, conocer, que si está en ese sentido; la ocasión anterior ustedes vieron que el voto estaba dividido”, dijo.

El coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez, comentó que coinciden en entablar diálogo, pero apuntó que la condición es que entre los mismos senadores de Morena se pongan de acuerdo.

“Nosotros estamos dispuestos, como el senador Mancera, a hablar. Pero, primero, con una pequeña condición, pero que además es una condición necesaria, no es una condición superflua o que pongamos: que se pongan de acuerdo primero los de Morena, que no se veten entre ellos, que no veten a una, como vetaron a Batres, ellos con toda claridad y, entonces, después que lleguen a acuerdos con nosotros, y nosotros estamos dispuestos; creemos que ahora sí hay terna y ahora sí podemos transitar”, indicó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Eduardo Ramírez, apuntó que buscará lograr los consensos para que del segundo conjunto de propuestas que recibió el Senado puedan definir a la ministra que ocupará el espacio que dejó Zaldívar.

La también morenista Ana Lilia Rivera precisó que será hasta el 13 de diciembre cuando el pleno vote la terna y aclaró que será la Comisión de Justicia la que decidirá si llama a comparecer a las tres aspirantes o sólo convoca a la que falta.

De acuerdo con lo aprobado por el Senado para procesar la terna en la que se sustituyó a María Estela Ríos por María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, una vez que dictamine la Comisión de Justicia, se presentará al pleno.

El Senado citará a las aspirantes a ministras para que cada una de ellas exponga hasta por 20 minutos su propia presentación y posteriormente se podrán realizar hasta dos rondas de votación por cédula, sin lugar a preguntas o debates.

Para elegir a quien ocupará el cargo de ministra se requiere una votación de dos terceras partes, que serían 85 de 128 senadores, y en el supuesto de que no haya acuerdo, la decisión final recaerá en el Presidente de la República.

…Y buscan acuerdo para comisionados del Inai

Después de varios meses de atorón, ayer se esbozó en el Senado un avance en los acuerdos para que salgan adelante dos de los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

La Cámara alta buscará desahogar las designaciones para dos de los tres comisionados que faltan, por lo que los subirán a votación del pleno este miércoles.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, confirmó que ya tienen una ruta trazada para avanzar en las designaciones de los relevos de Eugenio Monterrey y Francisco Acuña.

“En ese sí tenemos ya la ruta trazada, ustedes lo conocerán, ya mañana (hoy miércoles) lo vamos a llevar al pleno y la ruta que hemos trazado entre todos es la posibilidad de que sí se construya esa mayoría calificada, a partir de lo que definamos en el pleno”, expuso.

El perredista Miguel Mancera advirtió sobre el incumplimiento de estas designaciones, que implicaría la separación del cargo de los senadores por su omisión de acatar una sentencia de la Suprema Corte.

El coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez, consideró que después del “Samuelazo” deben apegarse a la ley y hacer los nombramientos, para no incurrir en un “Senadazo”.

El panista Damián Zepeda acusó que la presentación en el pleno de este tema sólo es parte de la simulación de Morena para justificar la falta de acuerdos.