Rosario Piedra Ibarra formaliza intención para reelegirse en la CNDH

La actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, formalizó su intención para reelegirse en el cargo.

Por medio de redes sociales difundió el escrito dirigido a los trabajadores interno para ratificar la aspiración y así confirmar su registro ante el Senado de la República, en espera de contender por un segundo periodo al frente del órgano defensor.

Rosario Piedra Ibarra, actual titular de la CNDH Foto: Cuartoscuro

Piedra Ibarra va "sin ventaja alguna"

“Creo importante comunicarles que me he registrado en el Senado de la República para contender por un segundo periodo al frente de esta Comisión Nacional. Lo he hecho así, porque estoy convencida de que gracias al trabajo de todas y todos ustedes hemos avanzado mucho en la transformación de la CNDH, pero aún tenemos que consolidarla”, escribió.

En un texto de apenas tres párrafos, Piedra Ibarra agradeció el apoyo recibido y asimismo pidió que no se utilice ningún recurso económico, ni del personal ni tiempo de la Comisión para su promoción. Informó que el apoyo externo es coordinado por Francisco Estrada.

“Quiero asistir a esta contienda sin ventaja alguna, solo presentando los resultados de nuestro trabajo de 5 años… Les pido que cuidemos esta Comisión, que el ritmo de trabajo no se afecte con esto ni con nada”, dijo.

¿Cómo será la elección en el Senado?

Cabe recordar que a las 23:59 horas de este 15 de octubre finaliza el registro de aspirantes ante las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República.

Posteriormente, las comisiones verificarán la información y el próximo lunes 21 de octubre se publicarán en la Gaceta del Senado, en diarios de circulación nacional y los micros sitios de las comisiones, la lista de candidaturas que hayan cumplido con los requisitos.

Un día después, el martes 22 de octubre, se llevará a cabo un Parlamento Abierto con las distintas organizaciones de derechos humanos, para que sus opiniones sean consideradas en las deliberaciones de las comisiones.

Finalmente, los aspirantes deberán comparecer de manera pública el 24 de octubre de este año , a partir de las 10:00 horas, ante los y las legisladoras de las comisiones dictaminadoras.

La persona que resulte elegida como titular de la CNDH ocupará el cargo a partir del 16 de noviembre de 2024 y concluirá el 15 de noviembre de 2029; podrá ser reelecta por una sola vez y sólo podrá ser removida de sus funciones en los términos del Título Cuarto de la Constitución.

Con información de Sergio Ramírez.

