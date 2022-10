“Rotundo fracaso”, revelaciones de Guacamaya: AMLO; cierra puerta a hablar sobre el tema

Las filtraciones de información realizadas con documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional han sido “un rotundo fracaso” , aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia desde Palacio Nacional, quien se negó por tercer día consecutivo a responder si los documentos obtenidos de archivos oficiales son verdaderos o no.

Cuestionado sobre el destino de la información sensible que podría ligar a autoridades, principalmente locales, con actividades del crimen organizado, el Presidente dijo que se ha desvirtuado y exagerado la información: “Ya la guacamaya se volvió zopilote” , aseveró.

Señaló que él mismo ha sido investigado desde 1977 sin que hasta ahora se le haya encontrado “algo turbio”: “A mí me han investigado desde 1977. El primer reporte lo tengo de 1978, de Nazar Haro; decía que era yo comunista, cuando estaba de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Fue en 1978, ‘79. Tiene 40 [años], poco más”, señaló.

No van a encontrar nada. Lo he dicho: no es para presumir, pero no me importa el dinero. He aprendido —y es un consejo que yo puedo dar a seres queridos y amigos, también queridos— que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder, entonces por ahí no es la cosa.