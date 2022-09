"INEGI podría hacerla", señala

Rubén Moreira: Mejor encuesta y no gastar en consulta sobre Fuerzas Armadas Rubén Moreira consideró que no está mal consultar a la gente para saber cuál es su parecer sobre el tema de las Fuerzas Armadas; para que no se gaste dinero en dicho ejercicio, "es mejor realizar una encuesta", dijo