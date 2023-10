Rumbo a encuestas de Morena, riesgo de fisura por “cepillados”

En los procesos de la 4T para renovar gubernaturas, expertos y militantes ven riesgos de fisura, debido a que en las nueve entidades donde elegirá candidatos para ocupar el cargo quedaron fuera de la contienda perfiles que han representado un peso importante para Morena.

Es el caso del senador Alejandro Armenta, en Puebla, y el del coordinador morenista en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, además de la diputada federal Patricia Armendáriz, en Chiapas, y del diputado Antonio Pérez Garibay, en Jalisco.

Para Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, este proceso de Morena podría significar no sólo la ruptura en diferentes estados, “sino la incomodidad de aquellos que sientan exclusión, porque han sido leales al proyecto de unidad y sientan que ahora esa unidad no los arropa”.

Sin embargo, para el senador Alejandro Armenta “es vital conservar la unidad” y confió en que el Consejo de Morena no sólo a nivel estatal, sino nacional, “trabajará por la unidad que muchos creen que no existe en el partido”. Tras su participación en el Taller de Construcción de Argumentos en Defensa de la 4T, manifestó que “estoy agradecido con los consejeros estatales, que me brindaron su apoyo en el proceso”.

“Vamos a anotar jonrón nacional para estar en la encuesta y apoyar a nuestra coordinadora nacional, Dra. Claudia Sheinbaum, en unidad y con institucionalidad a nuestro partido”, dijo.

Armenta Mier sostuvo que el siguiente paso en este proceso corresponde a “los órganos electorales nacionales, quienes, de acuerdo con la convocatoria, propondrán dos perfiles adicionales para ser incluidos en un estudio demoscópico”, y toda vez que el dirigente nacional Mario Delgado indicó que los órganos electorales deberán aplicar la encuesta de reconocimiento durante esta semana, del 2 al 8 de octubre. Y “una vez completadas las propuestas nacionales y estatales, la lista final será sometida al escrutinio de la militancia y los simpatizantes de Morena”, mencionó.

A pesar del optimismo de Alejandro Armenta, los grupos políticos en Puebla han entrado en altos niveles de confrontación, sobre todo a partir del fallecimiento del exgobernador Miguel Barbosa, su principal liderazgo.

Cristopher Mejía Rosas, analista político del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) de Puebla, percibe que la competencia interna de Morena a la gubernatura “se ha marcado a los niveles de la ruptura, debido a la confrontación que existe entre grupos políticos que buscan cargos de elección popular y que justamente se favorece no a los más capacitados, sino a los más populares”.

“Esta fractura podría jugar un papel importante en la correlación de fuerzas políticas; sin embargo, todavía falta ver la forma en que la oposición resuelve la designación de las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular”, advirtió.

Ayer, militantes y simpatizantes de Morena en Puebla denunciaron, vía redes sociales, que existe presión por parte de Fernando Manzanilla y Francisco Ramos, operadores de Ignacio Mier (primo de Alejandro Armenta), a favor del diputado, que en principio pasó el primer filtro y estará en la encuesta final con la que se designará al virtual candidato a la gubernatura.

Incluso, difundieron un video en el cual los operadores a favor de Mier Velazco explican cómo es la “mecánica correcta” para votar en la encuesta a favor del legislador.

Por su parte, Ignacio Mier agradeció a los consejeros su confianza y la tarde del domingo, sin hacer mención del video, dijo que “la votación se hizo de manera libre y sin presiones”.

En Puebla, además de Ignacio Mier, Julio Huerta, Olivia Salomón y Lizeth Sánchez García son los otros tres finalistas, pero se espera que antes de la encuesta confirmen si van o no otros cuatro participantes, para un total de ocho, entre los que posiblemente se incorpore Alejandro Armenta.

Mario Delgado dijo que “no hay lugar a discrepancias en Morena” y que los nueve estados en donde Morena busca a su candidato a la gubernatura ya están listos para iniciar la encuesta final que definirá a cada representante por entidad; y aunque se informó la semana pasada que se trataría de tres hombre y tres mujeres, se afirmó que “aún están a tiempo de poder ampliar el número de participantes por estado para la encuesta final”.

Morena reconoció que “ha sido un reto” cumplir con el tema de paridad, ya que en “los diferentes estados el número de hombres inscritos pudo rebasar, en algunos casos, el número de mujeres”.

Delgado Carrillo mencionó que “en el proceso interno se dará preferencia a las aspirantes mujeres que participan, por lo que en caso de no obtener paridad de género en las nueve entidades de la República donde se lleva a cabo la elección, se dará como ganadoras a las mujeres mejores posicionadas, sin importar que no queden en el primer lugar de la encuesta”.



Quedaron fuera los siguientes perfiles; sin embargo, aún aspiran a estar en la encuesta.

​Puebla: Alejandro Armenta

Claudia Rivera

María del Rosario Orozco

Veracruz: Sergio Gutiérrez Luna

Manuel Huerta

Mónica Robles Barajas

Citlali Navarro

Gloria Sánchez Hernández

Jalisco: Antonio Pérez Garibay

Flavio Castellanos

Morelos: Lucy Meza

Yucatán: Jorge Carlos Ramírez Marín

Chiapas: Eduardo Ramírez

Patricia Armendáriz

Tabasco: Evaristo Hernández Cruz

Morena llega fortalecido a 12 años, pero también con déficit



Para Leonel Godoy, una de las grandes claves para el crecimiento de Morena, tras 12 años de su creación, ha sido estar cerca de la gente y “moverse en las calles. Morena va a la gente y a tocar casa por casa; la movilización dio paso a este movimiento en el que muchos no creían”.

Sin embargo, para especialistas como Carlos Heredia, “Morena se alejó de ciertos sectores, como las clases medias y otros sectores importantes del país”.

A 12 años de su fundación, que se cumplen este lunes, Morena es el instituto político que acumula más poder, más recursos y más presencia nacional por lo que se refiere a posiciones políticas.

Desde que surgió, no ha dejado de ganar y de crecer, y actualmente gobierna 23 entidades y tiene la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la mayoría de congresos estatales.

Además, de los dos mil 470 municipios que existen en las 32 entidades, no sólo Morena es el que más gobierna (514, el 20.8 por ciento), sino que es el único partido que al menos tiene a un presidente municipal en cada una de ellas.

“Yo siento que Morena es el más organizado, el más consolidado y que le va a servir sin ninguna duda a Claudia (Sheinbaum); esto ha crecido, los gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores de las tres fuerzas (Morena, PT y PVEM) están buscando ampliar la alianza interna para ganar con mayor margen la Presidencia de la República en el 24”, señaló Leonel Godoy.

Gráfico

De hecho, consideró que “la movilización será la clave del triunfo de la 4T en el 2024”. “Veo las cosas bien, pero sin confiarnos, tenemos que trabajar muy duro, consolidar nuestras alianzas tanto internas como externas con el PT, con el Verde, con los grupos de los partidos en los estados; ésa es la otra fuerza del crecimiento de Morena, que sabe sumar fuerzas, de donde vengan”, mencionó a La Razón.

Sin embargo, el partido guinda también enfrenta cuestionamientos sobre aristas que a algunos sectores les parecen deficitarias del partido.

Por ejemplo, el hecho de que aparentemente no ha alcanzado los intereses de las clases medias o el hecho de que sus bases de origen han sido supuestamente marginadas. Carlos Heredia, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que “si bien Morena ha acaparado gran parte del territorio, hay sectores desprotegidos, como la clase media que, según el Inegi, constituye el 42.4 por ciento de los hogares, en donde vive el 39.2 por ciento de la población total del país”.

Agregó que: “Esta clase media son sectores que sostienen de muchos modos la economía de México, y son esas clases a quien habrá que acercarse, con miras a la elección presidencial”.

Fragmentado o no, especialistas y voces dentro de Morena coinciden con Heredia Zubieta, quien afirma que, “según varias encuestas, hoy en día Morena aventaja casi 30 puntos al Frente Amplio rumbo a las elecciones del 2024”.

No obstante, el académico John Ackerman, dirigente de la Convención Nacional Morenista, enfatizó que, a 12 años de su creación, Morena debe recordar a “los verdaderos morenistas”.

Agregó que:“Aquí estamos los que apoyamos a Andrés Manuel (López Obrador) desde el primer día; no deben olvidar las bases y debemos estar cerca de toda la gente y todas las clases”, advirtió.

La plataforma polls, de agregación de encuestas, señaló que Morena mantiene una perspectiva estable y se afianza en el primer lugar de las preferencias, con el 52 por ciento de aceptación, mientras “su más cercano competidor, el PAN, se ubica 28 puntos abajo del partido guinda, con el 24 por ciento de las intenciones del voto, aunque con una perspectiva de popularidad al alza”.

Recientemente, con el triunfo de Morena en el Estado de México en las elecciones del pasado domingo cuatro de junio, Morena pasó a gobernar a 85 millones 941 mil 564 mexicanos, lo que representa el 68.2 por ciento de la población del país; es decir, siete de cada 10 mexicanos gobernados por el partido del Presidente López Obrador.

Para Andrea Chávez, diputada federal y consejera nacional de Morena, esto se debe a que hoy en día, y 12 años después de su creación, “Morena, sigue cercano a la gente” y por ello “están listos para competir en territorio y casa por casa a favor de Claudia Sheinbaum y los candidatos de la Cuarta Transformación en el país”.

Agregó que: “Esa fuerza en las calles y cercanos a la gente es la clave de su crecimiento y de los logros” que, subrayó, “no sólo han sido para el partido, sino para todo el pueblo mexicano”.

“Morena no sólo son las cabezas. Morena está rondando la participación de más de un millón de personas y eso te habla de que hay una participación política muy activa de parte de las y los simpatizantes, de parte de la militancia que, seguramente, te habla de que sus familias están activas. La gente ha ido conociendo el movimiento y se suman al trabajo de estos años”, dijo.

PAN marca “cuenta regresiva” del sexenio

El presidente del PAN, Marko Cortés, dijo que “inicia la cuenta regresiva para que Morena y Andrés Manuel López Obrador se vayan e inicie una nueva etapa de cambio positivo para México”.

El sexenio actual, señaló, “será el más corto de la historia, pero también el más desastroso y sangriento, el más violento, el más ineficaz, el que lastimó más a las y los mexicanos, dejándolos sin empleo, sustento, oportunidades, sin acceso a medicinas y salud, con las familias rotas por el dolor de la desaparición o muerte de alguno de sus miembros, con miedo a salir a las calles”. El líder panista, dijo que “será el fin de un gobierno morenista autoritario y la ciudadanía tendrá en sus manos la decisión de elegir entre la continuidad o el cambio.”

Marko Cortés señaló que “Claudia Sheinbaum, la corcholata impuesta, es la apuesta por la continuidad, mientras que con Xóchitl Gálvez el Frente Amplio por México representa la esperanza de cambio positivo hacia un nuevo periodo de paz y prosperidad.”

“Nos jugamos la continuidad que significa Claudia Sheinbaum, que sigan los feminicidios, que sigan los homicidios, que sigan los abrazos a los criminales, que siga el desabasto médico o el cambio que significa Xóchitl Gálvez, que significa poner en orden la casa, que regrese el Seguro Popular, las estancias infantiles, que las pensiones a adultos mayores se comiencen desde los 60 años de edad, que significa tener un gobierno eficiente, honesto y que sí dé resultados”, recalcó.

El dirigente de Acción Nacional expresó que “continuidad representa una herencia como la que hoy tenemos con más de 160 mil homicidios, 111 mil desaparecidos, cuatro mil feminicidios, registros que irán en aumento.”

“Continuidad es la expansión del crimen organizado por todo el territorio nacional con niveles nunca antes vistos, migrantes muriendo en las fronteras, corrupción, extorsión, impunidad total, ya que la mayoría de los delitos no se investigan, y mucho menos se enjuicia a los responsables”, agregó.