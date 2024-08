La ruptura con el Presidente fue por la GN, dice Piña

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, dijo que el momento que provocó la ruptura entre el Poder Judicial (PJ) y el Gobierno federal, —particularmente con el Presidente—, no fue en un evento en Querétaro, donde ella no se puso de pie al entrar el mandatario; señaló que “realmente cuando el Presidente comentó que no se tomara la llamada de ministros fue a partir de la decisión del tribunal pleno con relación a la Guardia Nacional, esa fue la ruptura”.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Formula la ministra presidenta dijo que “el parteaguas” de la ruptura con Andrés Manuel López Obrador fue la decisión que tomó el máximo tribunal, al establecer que la inconstitucionalidad de que la Guardia Nacional formara parte del Ejército mexicano y a partir de ahí se rompió la relación.

Afirmó que en un futuro explicará por qué el día que fue señalada por la opinión pública no se paró de su lugar cuando llegó el mandatario federal y las consecuencias en torno a su decisión; adelantó que ese día en Querétaro, cambiaron los lugares establecidos para sentarse y se cambió el protocolo que se usa para determinar qué asiento le correspondía.

La presidenta del máximo tribunal dijo que, a pesar de los conflictos, si tuviera que enviar un mensaje al presidente de México, sólo le diría: “Nadie tiene el monopolio del amor por su país, tengo otra visión, pero nadie tiene el monopolio del amor por su país”.

Afirmó que, de aprobarse la reforma a la Suprema Corte, va a continuar como institución, y que los ministros que la conforman podrán postularse como aspirantes de la elección directa. Afirmó que de concluir su periodo al frente del máximo tribunal no sería una de las candidatas, por lo que tendría que presentar su renuncia antes del cierre de dicha convocatoria.

“En el momento en que la Constitución determine el fin de mi cargo como ministra, ahí terminará mi función”, dijo posterior a realizar una breve pausa.