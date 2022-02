Rusia se fortalecerá en próximas horas, alertan

Internacionalistas y diplomáticos aseguraron que el conflicto entre Rusia y Ucrania pone al mundo en una gran preocupación, ya que las negociaciones de la ONU han quedado rebasadas y, por ello, el escenario en las siguientes horas es que Rusia se fortalezca y avance.

El excónsul Eduardo Roldán aseguró que las consecuencias para Europa pueden ser muy fuertes, en caso de que el conflicto armado escale, ya que aumentarán los precios del gas y puede haber un desabasto del hidrocarburo que afecte a varios países.

“Un conflicto local y regional se hizo internacional, pero las consecuencias serán para diversos países de Europa, ya que se van a disparar los precios del gas, habrá desabasto y es un boomerang lo que se está dando en estos momentos. Es un reflejo de un mundo convulso y de cambio de épocas”, indicó.

Además, dijo que la correlación de fuerzas en los últimos 30 años ha beneficiado a muchos países, entre ellos China y Rusia, que se han fortalecido militar y económicamente, por lo que una respuesta de ellos es de suma preocupación para el mundo; no obstante, aseguró que Rusia quedó muy afectada por la separación de Ucrania, además de que su simpatía con occidente es parte fundamental del conflicto actual.

El diplomático mencionó que la ONU ha quedado muy limitada en las negociaciones, ya que está mermada y débil; por ello, es probable que se fortalezca la relación China-Rusia para fijar nuevos liderazgos, tras el conflicto. “Es un juego de carácter regional y la posición de Joe Biden es muy débil, por lo que sólo esperamos ver cómo responde Estados Unidos, aparte de lo económico”, indicó.

Al respecto, Eduardo Rosales, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que el mundo se encuentra en una situación complicada por una acción militar que atenta contra la paz.

“Desde la Segunda Guerra Mundial no veíamos un conflicto con implicaciones mayúsculas. Están involucradas las cinco grandes potencias: Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, y eso es de preocupación”, aseveró.

El experto comentó que, desde el 2014, Rusia ya estaba herida porque Ucrania salió de su zona de influencia, por ello no se ve una salida pacífica al conflicto en breve, sino que puede aumentar a un conflicto global si no se llega al diálogo. “Vemos a un Putin radical, envalentonado y con gran fuerza, y ya vemos las repercusiones en el mundo, de miedo o temor. Aparte, es difícil que Estados Unidos se meta porque se encuentra muy debilitado y en repliegue, porque ya no gana guerras”, explicó.

El experto en geopolítica de la UNAM Carlos Ortega Robledo señaló que el impacto que se tendría es un alza en los precios de productos y combustibles, así como una inflación que pegaría en varias naciones.

Además, el catedrático de la máxima casa de estudios negó que los conflictos entre Rusia y Ucrania pudieran incrementarse, ya que dijo que una guerra no le conviene a nadie en el ámbito internacional.

“Son conflictos que no creo que trasciendan más allá de lo que se está presentando actualmente en Ucrania. Recordemos que ésto ya pasó en 2008 y quizá éste sea el mismo escenario que vamos a presentar en los siguientes días”, dijo.

Los expertos pidieron esperar a ver cómo avanza el conflicto, ya que las siguientes horas son fundamentales para saber la actuación de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).