Se irán endureciendo posturas: Rafael Rojas

Rafael Rojas, internacionalista del Colegio de México (Colmex) aseguró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden dejó solo a Ucrania en el conflicto con Rusia, al señalar que no expondrá a sus soldados en acciones militares porque no forma parte de la Unión Europea o de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Es algo que se esperaba el propio gobierno ucraniano; hay que recordar que no forma parte de la OTAN ni de la Unión Europea y no tenía planes de adherirse, ya que no tiene control total de su territorio. Era algo previsto que Estados Unidos no ayudara a Ucrania, por ello militarmente se queda solo contra el poderío de Rusia que tienen una distancia enorme en armamento”, explicó.

El experto mencionó que lo que se verá es una escalada militar en la que Rusia tendrá la ventaja, pero por otra parte, los bloqueos de los países de Europa y Estados Unidos que buscan ejercer presión económica.

“La OTAN anunció el reforzamiento de sus territorios, sobre todo en Polonia y eso le molesta a Rusia, que la OTAN lo amenace. Ahí es un punto de razón por parte de Putin porque el avance de Europa es cada vez mayor, pero tampoco significa una respuesta militar a un país pequeño”, aseveró.

Rafael Rojas detalló que a medida que pasen las semanas se van a ir endureciendo más las posturas, además que Estados Unidos se va a meter hasta que toquen a algún país de la OTAN y de la Unión Europea.

El internacionalista del Colmex adelantó que el panorama a futuro es de una “ingobernanza”, ya que se está dando un precedente de Rusia al ingresar a territorio ucraniano, lo que puede replicarse a otras naciones.

“El desenlace es el caos y no un equilibrio de poderes, aparte que la diplomacia puede quedar en un segundo término. El desenlace sienta un precedente muy peligroso para el mundo, y al término del conflicto se pueden acentuar elementos de una ingobernanza mundial. Puede tender al caos y la ingobernanza si no se llega a buen parte”, agregó.