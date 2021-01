“Sabíamos que restos se incineraron en Iguala”

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que desde mayo pasado sabían del expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se menciona la cremación de cuerpos en una funeraria en Iguala la noche de la desaparición de los jóvenes y la actuación de las policías locales en el hecho; por ello, consideraron que no hay nada nuevo en esos documentos.

En dicho expediente, un testigo protegido revela que los cuerpos de los 43 fueron llevados a una funeraria, que era utilizada por Guerreros Unidos para desaparecer a sus enemigos.

En entrevista con La Razón, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, uno de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, aseguró que ya se conocía la información, pero los padres hicieron un pacto de silencio para no comentar nada y no entorpecer las pesquisas.

“Teníamos la información desde el mes de mayo sobre el tema de las funerarias; no es nada nuevo, sólo que no lo decimos porque tenemos un pacto de silencio entre los padres y no sabemos quién filtra los expedientes, pero sabemos que no son los padres”, destacó.

La mujer explicó a este diario que las filtraciones afectan gravemente la investigación, ya que se pone en alerta a los responsables de los hechos, además de que aún están a la espera de que se confirmen esas líneas de análisis.

Cristina Bautista señaló que la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Iguala, ha entregado los documentos de la investigación de manera recurrente.

“Sabemos que participó la policía estatal y municipal; eso ya lo sabíamos y está en los informes, incluso en los informes del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes), pero lo que nosotros pugnamos es que se avance más rápido y tenemos la esperanza de que si se llegue a la verdad”, aclaró.

Asimismo, puntualizó que el objetivo en este año es llegar a la verdad con bases científicas, por ello, seguirán insistiendo con las autoridades, y adelantó que el próximo martes 26 de enero llegarán a la Ciudad de México a marchar por cumplirse un mes más sin saber el paradero de sus hijos.

Por su parte, María Martínez, mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez, otro de los jóvenes de los que se desconoce el paradero, aseguró que se ha pedido en reiteradas ocasiones a la FGR evitar dar información sobre las investigaciones para no afectar lo que se ha ido trabajando. Sin embargo, reprochó que haya datos de los que se enteran por otros medios.

“Se ha entregado todo, pero hay informes de los que enteramos por otros medios y eso nos molesta”, reclamó.

Por separado, Felipe de la Cruz, exvocero del movimiento, aseguró que los documentos son entregados directamente a sus abogados y son ellos, quienes hacen el análisis y explican a los padres.

“El gobierno da los documentos a los abogados y son ellos quienes se encargan de analizarlos y presentarlos, pero sí los han entregado”, refirió.