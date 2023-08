¿Salario mínimo de 12 mil pesos? Proponen aumentar el sueldo de los mexicanos al doble

A todos nos caería bien una lanita extra para librarla cada quincena y esto se nos podría hacer realidad pronto pues recientemente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una iniciativa para que el salario mínimo de los mexicanos aumente al doble.

Actualmente el salario mensual de los mexicanos es de 6 mil 310 pesos y con dicha propuesta aumentaría a 12 mil 400 pesos, esto con el objetivo de que los trabajadores del sector privado alcancen un bienestar económico como para comprar lo equivalente a dos canastas básicas y vivir cómodamente.

"Muchas empresas nos han dicho que ven cuánto es lo que gana la persona que menos gana en su empresa, y cuánto (necesitan) para llegar a dos canastas básicas y un ingreso digno, y ahí llegamos a la cifra de alrededor de 12 mil 400 pesos", explicó José Medina Mora, presidente de Coparmex.

Y desde este año ¿ya recibiremos sueldo de 12 mil pesos?

Aunque el aumento salarial no suena nada mal, hay un pequeño problema, este aumento no sería pronto, sino que la Coparmex propone que para el 2026 este sea el salario mínimo de los mexicanos y si aún no se llega a los 12 mil mensuales, espera que por lo menos los 35.5 millones trabajadores ya reciban un salario de 8 mil 600 pesos mensuales.

Bueno y si te estás preguntado ¿Cómo sobreviviré la quincena mientras se nos hace realidad el milagrito? La iniciativa establece que año con año se realice un aumento gradual al sueldo de los mexicanos hasta que se llegue a la meta de los 12 mil pesos, esto con el objetivo de que las empresas no se vean afectadas, no haya despidos masivos que promuevan la informalidad laboral y la bendita inflación no se vaya por los cielos.

