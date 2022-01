Salomón Chertorivski: Insabi tiende al fracaso con distribución de medicamentos

El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Salomón Chertorivski Woldenberg, comentó que el problema de la falta de adquisición y distribución de medicamentos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es un “tema de fondo”, ya que aseguró se destruyó el sistema de planeación, además de que no entendieron la dimensión de las compras consolidadas.

Es una institución que nace sin ningún análisis y sin soporte técnico para empezar a funcionar. Al mismo tiempo destruyes el sistema de planeación y compra de medicamentos, y lo relevante es entender la dimensión de lo que eran las compras consolidadas Salomón Chertorivski

La Razón publicó este miércoles 5 de enero que, luego de una auditoría de desempeño practicada por el Órgano Interno de Control (OIC) del Insabi, adscrito a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que se llevó a cabo a mediados del año pasado y supervisada tres meses después, se advirtió que esa falla puede provocar el desabasto de medicamentos, material de curación, equipo médico e insumo en los hospitales y centros de salud.

En entrevista con este medio, el secretario explicó que las autoridades destruyeron un sistema complejo de oferta, demanda y planeación que realizaba los análisis desde un año antes para asegurar el abasto de las medicinas, situación que llegó hasta 80 por ciento de compras de insumos.

Destruyes ese sistema, lo mandas a la Secretaría de Hacienda, con funcionarios que en su vida habían comprado medicamentos, te vas a Naciones Unidas que jamás había comprado medicamentos para México y no sabía de logística en la distribución, y en esa misma lógica tienes al Insabi Salomón Chertorivski

El diputado federal de Movimiento Ciudadano señaló que se dio la responsabilidad de comprar, sin historial y personal al Insabi, por eso indicó que tiende al fracaso y aseguró que en 2022 pasará lo mismo, porque no hay manera que se resuelva fácil, ni con el Ejército; mientras no se reconstruya y se entienda, no va a funcionar.

El Insabi sigue sin capacidades y hasta el día de hoy no las ha construido. Se tiene que entender que el proceso es complejo y traer a los especialistas que tenían años en estos procesos, ya que no se puede hacer de forma improvisada y de buena voluntad, ya que tampoco hay tiempo porque no puedes en enero sacar las licitaciones para este mismo año, es una crónica de un fracaso anunciado Salomón Chertorivski

Asimismo, comentó que alrededor de 500 funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están especializados en hacer todo el planteamiento, desde los estudios de oferta y demanda, los cuales aseguró son complejos, pero se hacían un año antes.

Cuando tienes que consolidar las compras debes entender la demanda, esto es, saber qué medicamentos se van a necesitar, en qué lugares del país, cantidades y fechas; suena fácil, pero son más de mil 500 claves que debe distribuir en más de 4 mil puntos y que de ahí se van a hospitales. Estos van desde paracetamol hasta medicamentos complejos como los oncológicos Salomón Chertorivski

El emecista agregó el requerimiento de una red de frío para la entrega, ya que “no son gansitos o papas”, por lo que se debe hacer el análisis correspondiente.

MAEP