Por salud del proceso, Xóchitl y Santiago Creel deben solicitar licencia: Aureoles

El aspirante a coordinar el Frente Amplio por México por parte del PRD, Silvano Aureoles, dijo que por salud del proceso interno los legisladores Xóchitl Gálvez y Santiago Creel también deben de solicitar licencia de sus cargos.

Entrevistado a su llegada para anotarse ante el Comité Organizador, dijo que lo ideal sería que quienes tienen lugar dentro del Poder Legislativo "se ausenten durante dos meses, no va a pasar nada si no tienen fuero".

"Yo les propuse, después de que se hizo el anuncio, que todos los que tienen un cargo legislativo o del que sea que por favor pidan licencia porque no se ve bien, no hay congruencia si estamos criticando el uso irresponsable y desmedido de recursos públicos del lado oficial, y si nosotros no somos congruentes y también se ostentan cargos públicos pues al final del día, quien es senador o diputados tiene un ingreso público", declaró en entrevista.

📹: @yul_bonilla pic.twitter.com/4hhT9Iszd2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 6, 2023

El exgobernador de Michoacán dijo que no calificará la decisión de sus compañeros, pero insistió en que deberían reflexionarlo.

"No los califico, pero por salud del proceso y lo que podríamos construir bien valdría la pena que pidieran licencia… Ojalá quieran, para verlos congruentes", comentó.

Silvano Aureoles señala que los aspirantes deben pedir licencia porque si no lo hacen, no hay congruencia cuando se critica el uso irresponsable y desmedido de recursos públicos de las corcholatas de Morena Foto: Eduardo Cabrera/La Razón

También comentó que su inscripción es muestra de que el PRD "está más vivo y presente que nunca pero sobre todo que la izquierda verdadera, auténtica, progresista, democrática y moderna está viva".

