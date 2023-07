Si Xóchitl Gálvez no levanta, opositores se van a poner 'rudos', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se van a poner 'rudos' sus opositores si no logran que la senadora Xóchitl Gálvez despegue en su propósito de lograr la Presidencia en 2024, e incluso, alertó que buscarán crear un ambiente de amarillismo en los medios de aumento de la violencia en el país.

"En la mitad de los estados no hubo un solo homicidio, sin embargo, la percepción puede ser otra por el amarillismo en los medios con propósitos politiqueros. Por eso es bueno abordar el tema, porque imagínense si no logran inflar el globo, que no logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl ¿Qué van a hacer? Se van a poner más rudos", aseguró.

te interesa Creel reta a guindas a juntar mayoría para echarlo de presidencia en la Cámara

Durante su conferencia de prensa destacó que hay una difusión sobre la violencia de manera irreal. "No hay homicidios, pero de repente hay uno y se vuelve mediático, lo aprovechan, entonces la sensación que se tiene es que hay mucha violencia , aunque el resultado no sea el que se apegue a la realidad o no sea exacto".

Durante la conferencia mañanera aceptó que en ocasiones aumenta el número de asesinatos, pero la estadística que a diario analiza el gabinete de seguridad muestra que las cifras están abajo.

"Recibimos todo el reporte de lo sucedido en el país, todos los días, yo directamente con todo el gabinete de seguridad, no falla el secretario de la Defensa, el de la Marina, ahora la secretaria de Gobernación, desde luego la secretaria de Seguridad Pública”, indicó.

El presidente López Obrador explicó que el día de ayer Guanajuato tuvo el registro más alto de homicidios dolosos con 22 por ciento, mientras que en la mitad de las entidades no se presentó un solo caso.

Síguenos en Google News

DAN