Salud retrasa semáforo en plena tercera ola; va por nueva metodología

En la tercera ola por Covid que ya se vive en nuestro país, autoridades del Gobierno federal estiman una revisión en la metodología del semáforo de riesgo epidemiológico en la que, de manera preliminar y considerando los cambios, retrocederían 10 entidades y no 20, como ocurriría con los lineamientos actuales.

Asimismo, siguiendo los nuevos cálculos, mejorarían su color seis entidades, en lugar de una, y permanecerían sin cambios 16 (11 de ellas para quedarse en verde), y no los 11 que ocurriría con la metodología actual.

En el borrador de un documento de trabajo de la dependencia que obtuvo La Razón se detalla que la modificación se reflejaría a partir de la quincena del 19 de julio al 1 de agosto.

Pasaría de amarillo (riesgo moderado) a verde (riesgo bajo) Chihuahua; mientras que Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán saldrían del semáforo naranja (riesgo alto) y avanzarían al amarillo. Con los nuevos lineamientos, Tamaulipas avanzaría del color amarillo al verde; el caso de esta entidad es único, pues sin las modificaciones al semáforo, le correspondería retroceder a naranja.

También retrocederían de verde a amarillo Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y amarillo. Mientras que la Ciudad de México daría un paso atrás al volver al naranja. Por su parte, Sinaloa sería el primer estado en rojo de acuerdo a los nuevos lineamientos.

Las entidades que no tendrían cambios y se mantienen en verde son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

En amarillo permanecen Campeche, Colima, Sonora y Veracruz; mientras que en naranja, Baja California Sur, de acuerdo al semáforo de la quincena anterior.

Respecto al ajuste, la Secretaría de Salud (SSa) no informó ni dio mas detalles de los cambios, aunque este viernes no dio a conocer, como lo viene haciendo cada quincena, el semáforo epidemiológico. La Razón contactó a la dependencia y señalaron que no se publicaría el documento.

Desde el pasado 2 de julio, la Ssa había anunciado que realizaría una revisión a la metodología con la que se elabora el semáforo epidemiológico y en su sitio web indicó: “apegándose a las mejores prácticas de mitigación y control de la epidemia, la Secretaría de Salud ha iniciado la revisión detallada de la metodología para estimar el riesgo epidemiológico local, que se comunica mediante el semáforo de riesgo epidémico”.

Además, Salud también aseguró que la revisión buscaría evaluar de mejor forma el riesgo que la epidemia sigue representando, adecuar la comunicación de riesgos y ajustar las recomendaciones de actividades socioeconómicas para reducir el impacto de la pandemia en todo el país.

OTRA PROYECCIÓN

Analistas independientes hicieron una proyección del semáforo de riesgo basándose en pronósticos actuales, en donde el país no tiene ninguna entidad en verde ni rojo.

El portal “Reportes Diarios Covid-19” que encabeza el ingeniero Cristian Villanueva explicó que el mapa que dio a conocer se obtiene siguiendo el lineamiento oficial de la SSa, utilizando datos públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la Red IRAG con vigencia del 19 de julio al 1 de agosto de este año.

En dicho análisis da a conocer que los estados que estarían en alto o color naranja por cantidad de puntos son Sinaloa, Baja California Sur, Ciudad de México, Nayarit, Guerrero, Sonora, Veracruz, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Campeche, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Durango y Tamaulipas.

Mientras que en color amarillo ubica a Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes y Chiapas.