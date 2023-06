AMLO va por sanción penal a jueces corruptos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que seguirá exhibiendo a jueces, magistrados y ministros, “para atemperar la corrupción que está desatada en el Poder Judicial”.

Al referirse al caso del joven Alexander Martínez Gómez, asesinado en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, por un policía municipal, aseveró que en su gobierno no van a ser encubridores ni cómplices.

Por ello, reiteró sus señalamientos por la supuesta corrupción en el Poder Judicial que, dijo, abarca todos los niveles y jerarquías.

El mandatario subrayó que no van a tolerar que haya impunidad con nadie, por lo que en caso de que lo consideren también denunciarán a los jueces o magistrados ante la Fiscalía General de la República.

“Hay en el Código Penal establecidas sanciones para que no, siendo autoridad, cumple con la impartición de justicia, vamos a presentar denuncia a la Fiscalía, aunque después va a caer a manos de un juez y es posible que como es un gremio se protejan y haya impunidad, pero no queremos ser encubridores ni cómplices, que no quede por nosotros”, declaró.