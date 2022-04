Va SCJN por aclarar votación sobre la LIE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó para hoy la votación del acta de la sesión correspondiente al 7 de abril, durante la cual se desestimó la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovida por senadores de oposición.

Tras el fallo de ese día, los legisladores solicitaron al máximo tribunal aclarar este lunes la votación por la cual se mantiene la vigencia de la citada ley.

Antes del debate de ayer, el cual culminó con el desechamiento de la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la propia LIE, el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que el acta será votada hoy y se espera que se aclaren los votos que los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena emitieron durante aquella sesión, en la que a los senadores les quedó duda.

Esta incertidumbre sobre las posturas de los ministros surgió a partir de que Alcántara Carrancá votó por la inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción XIV y 26 de la LIE respecto al apartado A, mientras que Ortiz Mena se manifestó en favor.

No obstante, la inclinación de sus votos respecto a los mismos artículos se invirtió en el apartado C, lo que, a juicio de los legisladores, indicó que sí se alcanzaron los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad del decreto energético publicado en marzo del año pasado, según argumentó el senador Emilio Álvarez Icaza, en un oficio presentado ante la Corte el 13 de abril.

BATEAN A COFECE

Por otro lado, con mayoría de seis votos, el máximo tribunal sobreseyó la controversia constitucional que promovió la Cofece en contra de la LIE, al determinar que no invade sus facultades y que dicho órgano no cuenta con interés legítimo para impugnar.

El pleno del máximo tribunal discutió el proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, para resolver el asunto 44/2022, en atención a la impugnación de la Comisión Federal de Competencia, la cual alegó la invasión de sus facultades respecto al mercado energético.

Durante su intervención, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo que la demanda de este órgano no está encaminada a defender su ámbito competencial, sino que cuestiona la afectación a la libre competencia y la generación y comercialización de la energía eléctrica, sobre la cual, dijo, Cofece no tiene participación.

“Por lo anterior, considero que esta Comisión Federal no tiene interés legítimo para accionar la controversia constitucional, pues, en realidad, lo que se pretende es defender los principios constitucionales de competencia económica y libre concurrencia en el mercado de la generación de electricidad y en la comercialización de ésta, lo cual, desde mi punto de vista, no incide en una afectación a sus competencias de forma directa máxima porque esta condición no tiene participación alguna en el mercado eléctrico… Considero que en el presente caso procede el sobreseimiento por falta de interés legítimo”, argumentó el ministro.

Tras la exposición de Pardo Rebolledo y la adhesión en favor de este argumento por parte de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá y del ministro presidente, Arturo Zaldívar, la ministra ponente optó por ajustar el proyecto a estos términos.

“Me parece convincente la exposición del ministro Pardo, de por qué en este caso concreto no tiene interés legítimo la Cofece; me parece claro que es un mercado que no le toca regular a ella”, expresó.

Con esto y con el voto a favor del proyecto modificado por parte de la ministra Yasmín Esquivel, la Suprema Corte de Justicia declaró sobreseído el asunto; es decir, lo desestimó por falta de causas que justifiquen la acción.

Tras darse la votación, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, celebró la resolución y, a través de un mensaje en redes sociales, resaltó que “el órgano regulador para el mercado eléctrico es la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

A la Corte le queda un pendiente por debatir respecto a la LIE, pues se tenía prevista la discusión del asunto 45/2022, correspondiente a la controversia promovida por el Gobierno de Colima, cuando José Ignacio Peralta era gobernador. del estado.