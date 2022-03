"Asuntos se resuelven con independencia": SCJN tras audios filtrados de Gertz Manero

Luego de que en redes sociales se viralizara una supuesta llamada entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el fiscal Juan Ramos López, relacionada con el caso de su sobrina Alejandra Cuevas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en todos los asuntos actúa con independencia.

En un breve comunicado, sin referirse al tema Gertz-Cuevas, el máximo tribunal del país sostuvo que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos.

“Todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones públicas en las que las Ministras y Ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público”, afirmó la SCJN.

SCJN Foto: Redes sociales

El fiscal Alejandro Gertz no se ha pronunciado hasta el momento sobre los audios y su contenido, mientras que la FGR anunció que abrió una carpeta de investigación por las grabaciones aparecidas en YouTube.

AMLO reafirma confianza en Gertz Manero; "quiere que se haga justicia", señala

Esta mañana, El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, después de que se dieron a conocer audios en los que habla con fiscal Juan Ramos, sobre el caso de la muerte de su hermano.

López Obrador aclaró que no ha escuchado los audios, pero “entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano y quiere que se haga justicia” y advirtió que al igual que él (Gertz Manero) no le tiene confianza a algunos ministros.

Al preguntarle al titular del Ejecutivo federal qué opina del hecho de que el fiscal haya tenido acceso a este expediente cuando la otra parte no lo ha podido ver, respondió: “Eso no lo conozco, pero está en manos del Poder Judicial resolver. Si él habla mal de los ministros pues es su visión de las cosas, yo también a veces no es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros, y desde luego que no le tengo confianza a jueces porque no han demostrado actuar con rectitud, sobre todo no han entendido que deben hacer justicia pensando en todos, no solo pensando en las minorías y hay muchos que sólo actúan como jueces de grupos de intereses creados, en favor del dinero, no en favor del pueblo, de los intereses generales de la nación”, expresó.

LRL