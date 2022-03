Presidente expresa confianza en Gertz luego de audios

“Sí, sí tengo confianza en el fiscal”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se dieran a conocer unos audios en los que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, habla con su fiscal de Control Competencial, Juan Ramos, sobre el caso de la muerte del hermano del titular de la FGR.

Aunque el titular del Ejecutivo aclaró que no ha escuchado los audios, subrayó: “Entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano y quiere que se haga justicia”; y, al mismo tiempo, advirtió que, al igual que Gertz Manero, no confía a algunos ministros.

Al preguntarle qué opina del hecho de que el fiscal general haya tenido acceso a este expediente cuando la otra parte no lo ha podido ver, el Presidente López Obrador respondió: “Eso no lo conozco, pero está en manos del Poder Judicial resolver. Si él habla mal de los ministros, pues es su visión de las cosas".

“Yo también, a veces, no es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego que no le tengo confianza a jueces, porque pues no han demostrado actuar con rectitud y, sobre todo, no han entendido que deben de hacer justicia pensando en todos, no sólo pensando en las minorías, en favor del dinero, no en favor del pueblo, no en favor de los intereses generales de la nación.

“Lo vemos con los jueces que dan los amparos para favorecer a las empresas extranjeras de electricidad, en contra del interés general del pueblo de México. Ojalá y la Corte resuelva bien y se aclare este asunto”, agregó.

Además, indicó que la otra parte está defendiendo su versión de los hechos, pero de cualquier forma va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver y no puede acusarse alguna intervención o abuso de poder.

Por eso, López Obrador solicitó no adelantarse hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva este caso. “Entonces, serenos; o sea, no te calientes, granizo, que el Poder Judicial resuelva”, dijo.

El mandatario también dejó en claro que él no interviene en estos asuntos, como sí se hacía antes, pues expuso que no ha llamado por teléfono al presidente de la Corte y recordó que es una instancia autónoma.

Agregó que se ha reunido con los ministros en tres ocasiones durante tres años, pero es todo. “Son otros tiempos”, atajó.

Tras estas declaraciones y la difusión de los audios en los que presuntamente se escucha al fiscal general Alejandro Gertz Manero hablar sobre el proyecto de sentencia que podría presentar el ministro Alberto Pérez Dayán, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reunió en privado para abordar el tema y saber qué fue lo que ocurrió.

Horas después, la Suprema Corte emitió un breve comunicado en el que aclara su autonomía y su compromiso con la Constitución.

“El Pleno de la SCJN reitera que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos. Todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones públicas en las que las Ministras y Ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público”, anota el documento.

El dato: El sábado se filtró una supuesta plática de Gertz Manero con un fiscal de control en la que hablan de la acusada del homicidio de su hermano.

