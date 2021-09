SCJN va por mapeo para liberar a mujeres sentenciadas por aborto

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública dará asesoría y defenderá a las mujeres que están siendo procesadas, sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto, aunque reconoció que no se cuenta con un mapeo de los casos existentes en el país.

“No tenemos todavía el mapeo de cómo estaban todos los procesos en juzgados o Fiscalía. Haremos este esfuerzo para poder localizar aquellos asuntos y dependiendo de eso estimaremos el número de defensores.

“Lo que sucede es que en el Poder Judicial actuamos un poco distinto en como se haga en otros lados. Nosotros asumimos el reto y luego vemos cómo cumplirlo”, señaló el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal al destacar que también se brindará asesoría a los familiares de +víctimas de feminicidio.

“Vamos a defender a las niñas más pobres del país, más marginadas, no vamos a permitir desde el Poder Judicial Federal que se siga condenando a la mujer a una prisión injusta por ejercer sus derechos a decidir sobre su cuerpo. El tema del aborto no agota los derechos de las mujeres.

Gráfico

“Requerimos seguir avanzando hasta lograr igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, tengamos paridad de género en todas las instituciones públicas y privadas hasta tener instituciones donde no haya acoso sexual ni violencia de género; tengamos un país donde puedan caminar sin ser violadas o que las maten”, dijo.

Esta es una decisión del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que fue prácticamente unánime, que debe respetarse, que no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido porque hay posturas encontradas

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

En conferencia de prensa, reconoció a la “marea verde” de mujeres que con sus movilizaciones lograron esta trascendente decisión que tomaron los ministros, “no es un mérito de la Corte sino de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos”.

Este movimiento de mujeres que salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos, agregó, es también un homenaje para aquellas que han muerto en un aborto; a las que han tenido que sufrir prisión de manera injusta y las que están en la cárcel en espera de sentencia”.

Aseguró que la decisión inédita que tomó la SCJN al resolver el tema de la despenalización del aborto, no pretende competir con las creencias religiosas: “aquí no se está obligando a nadie a abortar, simplemente se está quitando la criminalización del aborto (...) Que respeten el derecho de las demás a hacerlo si así lo deciden. Esta no es una decisión que compita con las creencias religiosas de nadie; en un estado laico no podemos imponer a quienes no participan de ella”.

“NO HAY ENCARCELADAS”

Luego de que el martes la SCJN declarara inconstitucional penalizar el aborto en Coahuila, sentando un precedente para el resto de los estados, el gobierno estatal señaló que, de haber alguna mujer privada de la libertad por el delito de aborto, ésta “deberá ser puesta en libertad inmediatamente”.

En un comunicado, destacó que todas las entidades federativas deberán observar el criterio emitido por la Corte: “el Ejecutivo estatal reitera su compromiso para fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, y continuará impulsando políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, así como del respeto a la vida”.

Vamos a defender a las niñas más pobres del país, no vamos a permitir desde el PJF que se siga condenando a la mujer a una prisión injusta por ejercer sus derechos a decidir sobre su cuerpo. El tema del aborto no agota los derechos de las mujeres

Arturo Zaldívar, Presidente de la SCJN

Al respecto, el fiscal estatal, Gerardo Márquez, aseguró que son muy pocos los casos de mujeres que son investigadas por el delito de aborto en el estado y señaló que no hay mujeres en la cárcel por estas causas.

Tras la decisión de los magistrados de la Corte, quedan invalidados los artículos 195 y 196 del Código Penal del Estado, en los que se establece que comete aborto “quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo”. Por este delito, se estipulaba entre uno y tres años de prisión a las mujeres.

En los primeros siete meses del año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró cuatro carpetas de investigación por aborto en Coahuila. A nivel nacional, el organismo tiene registro de 441 víctimas del delito de aborto entre enero y julio.

SIGUEN REACCIONES

En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa aseveró que la determinación de la Corte en Coahuila se deberá homologar en la entidad: “es una decisión histórica que tendrá que generar condiciones de homologación en todo el país, de acuerdo a las condiciones políticas, sociales, culturales y religiosas de cada estado. Es histórica, sin duda; yo seré respetuoso de esto y habrá una ruta en la próxima Legislatura, que ellos construyan y nosotros estaremos muy cuidadosos de que en Puebla se constituyan las cosas de manera institucional y con visión de estado”.

En el Congreso de Jalisco, el presidente de la Mesa Directiva, el panista, Carlos Sánchez Carrillo, dijo que el recinto legislativo “no está obligado” a homologar según los criterios de la Corte.