Se confrontan consejeras Zavala y Taddei por presupuesto del INE

Durante la conformación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2024 del Instituto Nacional Electoral (INE) se generó una confrontación entre la consejera electoral Claudia Zavala y la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quien acusó que el órgano incurrió en “prácticas nocivas” en el pasado para pedir dinero de más en la asignación anual de presupuesto.

El tema fue puesto sobre la mesa por el representante de Morena, Eurípides Flores, quien recordó las declaraciones que Taddei Zavala emitió ayer para reconocer las “prácticas indeseables” en el órgano electoral a fin de solicitar a la Cámara de Diputados presupuesto en exceso y así tener “un colchón” que permitiera soportar el recorte que se hace a la petición.

“Vale la pena destacar la declaración de ayer de la presidencia del Consejo, al presidir su primera Junta General Ejecutiva porque la instrucción de la presidenta fue muy clara para las áreas operativas, que hay que presentar propuestas presupuestales apegadas al modelo de planeación… Reconocemos ese compromiso de presentar un presupuesto racional, austero que ya rompa la inercia que habían venido teniendo los presupuestos en materia de este instituto”, dijo el morenista.

Además, pidió ante el Consejo que la planificación del gasto del próximo año se realice con base cero.

Zavala niega los señalamientos

La consejera Claudia Zavala, última en presidir la misma Comisión para establecer el presupuesto de 2023, negó los señalamientos y aseguró que las solicitudes de gasto se establecieron en acuerdo con el Órgano Interno de Control de maneja justificada.

En cuanto a la solicitud del morenista, explicó que elaborar el presupuesto de base cero no corresponde al modelo del INE, por considerar que esto genera más desventajas que ventajas.

Tras esto, sugirió a la consejera presidenta revisar los trabajos colectivos realizados en el pasado y las observaciones recibidas, pues consideró que las acusaciones planteadas fueron una descalificación al trabajo hecho.

“Tenemos que dejar claro que en el INE siempre se ha pedido un presupuesto justificado; que no haya habido algún tipo de diálogo ni escucha de parte Legislativo para para comprender cuáles son las razones de cada uno, es una situación que por una coyuntura política se presentó, muy desafortunada, pero esta situación no quiere decir que el presupuesto del INE no esté justificado”, dijo.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Cuartoscuro

'Mi promesa fue no estar en esas prácticas': Taddei

En respuesta, la consejera presidenta dijo a Claudia Zavala que hace tiempo participó en la elaboración del presupuesto y por ello conoce que al elaborar las solicitudes presupuestales se pide más dinero para que, en caso de recorte, haya lo que se necesita.

“Así como me pide estar atenta y no hablar cosas que no son sobre el presupuesto, decirle que mi comentario en la Cámara de Diputados y en la Junta General Ejecutiva es el siguiente: en el servicio público se estila, por lo regular, incrementar presupuestos para que cuando se reduzca nos quede exactamente lo que requerimos. Mi promesa fue no estar en esas prácticas que por supuesto son nocivas para la República y ni fuera del instituto ni dentro del instituto caer en esas prácticas de incrementar por incrementar y para generar este margen de actuación”, dijo.

Finalmente, el pleno del Consejo General aprobó el acuerdo por el que se instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 2024, que será presidida por la consejera Carla Humphrey y se integrará por los consejeros José Martín Fernando Faz, Arturo Castillo, Rita Bell y Jorge Montaño.