De Segalmex, a combatir corrupción

Nos cuentan que muchas cejas se levantaron el pasado martes, cuando el pleno del Congreso de Sonora nombró a Mauricio Ignacio Ibarra Romo como nuevo fiscal anticorrupción, a propuesta del gobernador Alfonso Durazo. El escepticismo tiene su origen en que Ibarra fue alto funcionario de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ese organismo que, por los graves actos de corrupción que se cometieron, dejó una “mancha” en la administración de Andrés Manuel López Obrador, según lo reconoció el propio expresidente, cuando aún estaba en funciones. Ibarra fue gerente de Planeación Social y gerente de Recursos Humanos de Segalmex. Y si bien no se conocen denuncias específicas en su contra, hay quien considera que por los cargos que ocupó, pudo haberse enterado de algunas malas prácticas y/o haberlas denunciado. Porque en esa lógica se preguntan ¿cómo es que combatirá actos como los que en su momento no vio o de los que no advirtió? En fin.