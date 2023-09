Segob rechaza ataque a Madres Buscadoras; 'fueron disparos al aire, en otro lugar', aclara

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, negó algún tipo de agresión a las Madres Buscadoras en Sonora el domingo pasado, ya que se trató de “disparos al aire” en otro lugar.

Informó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer durante la reunión del gabinete de seguridad que no hubo ataque directo al colectivo que encabeza Cecilia Patricia Flores, al sur de Hermosillo, en el Cerro de la Virgen.

“Se informó por la mañana, no se reportan esas agresiones, hubo tiros hacia arriba pero no agresión. No fue en el lugar de los hechos, hoy Alejandro Encinas informó que no hubo tal agresión”, declaró.

Durante la conferencia de prensa habitual en Palacio Nacional, Alcalde insistió en que lo ocurrido el domingo “fue en otro lugar, pero no tiene relación con este evento. Es la información que tenemos”.

Cecilia Patricia Flores, fundadora de Madres Buscadoras en Sonora, compartió un video en redes sociales donde denunció un ataque de un grupo armado que sufrieron algunas de sus compañeras en el Cerro de la Virgen.

La búsqueda en ese punto iniciaría por una llamada anónima donde se reportó el hallazgo de una fosa clandestina con muchos cuerpos en su interior.

